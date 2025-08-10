  1. استانها
  2. همدان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

پروژه ۱۴۴ واحدی چشم‌انتظار بانک‌ها؛ مسکن ملی تویسرکان در ایستگاه وام

همدان- مدیر بنیاد مسکن تویسرکان گفت: کندی در پرداخت تسهیلات می‌تواند روند ساخت ۱۴۴ واحد مسکونی را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مومیوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه ۱۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرک فرهنگیان تویسرکان اظهار کرد: این پروژه در قالب گروه‌های ساخت، شامل ۲۴ قطعه زمین و هر قطعه با ۶ عضو است که تاکنون ۱۸ گروه موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند و ۱۴ گروه عملیات ساخت‌وساز را آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح تاکنون با آورده مردمی پیشرفت قابل قبولی داشته است، افزود: برای تداوم و تسریع روند پروژه، تأمین تسهیلات بانکی ضروری است.

مومیوند خاطرنشان کرد: چند گروه توانسته‌اند وام دریافت کنند، اما برای تحقق کامل اهداف نهضت ملی مسکن، شبکه بانکی باید تسهیل‌گری بیشتری در پرداخت وام‌ها داشته باشد.

