به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مومیوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه ۱۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرک فرهنگیان تویسرکان اظهار کرد: این پروژه در قالب گروههای ساخت، شامل ۲۴ قطعه زمین و هر قطعه با ۶ عضو است که تاکنون ۱۸ گروه موفق به دریافت پروانه ساخت شدهاند و ۱۴ گروه عملیات ساختوساز را آغاز کردهاند.
وی با بیان اینکه این طرح تاکنون با آورده مردمی پیشرفت قابل قبولی داشته است، افزود: برای تداوم و تسریع روند پروژه، تأمین تسهیلات بانکی ضروری است.
مومیوند خاطرنشان کرد: چند گروه توانستهاند وام دریافت کنند، اما برای تحقق کامل اهداف نهضت ملی مسکن، شبکه بانکی باید تسهیلگری بیشتری در پرداخت وامها داشته باشد.
