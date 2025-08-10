  1. استانها
برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در استان البرز

کرج- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز از برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جابر انصاری پور اظهار کرد: پیاده روی جاماندگان اربعین شهر کرج همانند سال گذشته، روز اربعین ساعت هشت صبح در پیاده راه امامزاده حسن (ع) همراه با برنامه‌های مختلف آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسیر دومی نیز همانند سال گذشته پیش بینی شده که از میدان حصارک تا امامزاده محمد علیه السلام خواهد بود.

انصاری پور بیان کرد: پیاده روی امامزاده محمد (ع) کرج با برنامه سخنرانی همراه است.

وی گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته بلکه پرشورتر نسب به قبل، مواکب و هیئات مذهبی برنامه‌های مختلفی را در سطح استان برگزار خواهند کرد.

وی افزود: مراسم اجتماع و جاماندگان اربعین حسینی در بیش از ۲۰ نقطه شاخص این استان از صبح تا نماز ظهر، برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز بیان کرد: توزیع ارزاق بین مواکب و هیئات مذهبی از برنامه‌های این استان است.

وی یادآور شد که با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی مسابقه زندگی با آیه‌ها ویژه این ایام با محوریت پنج آیه منتخب از آیات نصر در سطح استان البرز همزمان با سراسر کشور برگزار شده است.

