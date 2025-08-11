به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه امید حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با افتخار از آغاز سومین دوره از سلسله کارگاه‌های موفق «تُرَنجینو» خبر داد. پس از استقبال از دوره‌های پیشین در حوزه‌های نویسندگی و شعر برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال، این بار نوبت به «طراحی خلاق همراه با فعالیت‌های عملی» رسیده است.

محدثه ترابی‌نژاد، مسئول باشگاه امید حوزه هنری، در خصوص این رویداد تازه گفت: ما در باشگاه امید، عمیقاً به قدرت هنر در شکل‌گیری شخصیت و آینده‌ی جوانان باور داریم. هدف اصلی «تُرَنجینو» چیزی فراتر از صرفاً آموزش تکنیک‌هاست؛ ما می‌خواهیم با ایجاد یک فضای پویا و حمایتی، خلاقیت پنهان در هر هنرجو را بیدار کنیم و به آن‌ها کمک کنیم تا صدای منحصر به فرد خود را از طریق هنر بیان کنند. این دوره‌ها بستری برای تبادل تجربه، رشد فردی و جمعی، و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر هنری فراهم می‌آورند.

ترابی‌نژاد با تشریح اهداف عمیق‌تر این کارگاه‌ها ادامه داد: باشگاه امید حوزه هنری در «ترنجینو» نه تنها به دنبال آموزش مهارت‌های فنی در طراحی و نقاشی است، بلکه هدفمان پرورش نگاهی متفاوت به جهان، تقویت قوه‌ی تخیل و ایجاد اعتماد به نفس در هنرجویان است. می‌خواهیم آن‌ها یاد بگیرند که چگونه ایده‌هایشان را از ذهن به کاغذ منتقل کنند و از فرآیند خلق لذت ببرند. این دوره‌ها فرصتی است برای کشف سبک شخصی و یافتن مسیر هنری منحصر به فرد هر فرد.

وی افزود: این دوره‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که با فعالیت‌های عملی و پروژه‌محور، هنرجویان را درگیر کنند و آن‌ها را به چالش بکشند تا فراتر از محدودیت‌های رایج فکر کنند. ما معتقدیم که بهترین یادگیری، از طریق تجربه عملی و بازخورد سازنده حاصل می‌شود. «ترنجینو» تنها یک کلاس درس نیست، بلکه یک باشگاه و یک خانواده هنری است که در آن همه در کنار هم رشد می‌کنند و از یکدیگر الهام می‌گیرند.

ترابی‌نژاد در ادامه با معرفی راهبر این دوره، به رویکرد خاص باشگاه امید اشاره کرد و افزود: یکی از سیاست‌های اصلی ما در باشگاه امید، میدان دادن به هنرمندان جوان و باانگیزه برای راهبری کارگاه‌هاست. ما باور داریم که تجربه و انرژی این عزیزان، ارتباط بسیار نزدیکی با مخاطبان نوجوان ما برقرار می‌کند. از همین رو، این دوره طراحی و نقاشی با راهبری ریحانه حامدی از هنرمندان جوان و پرانرژی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان به حضور در این دوره می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، عدد ۱ را به شماره ۰۹۹۲۱۴۸۴۸۳۸ پیامک نمایند.