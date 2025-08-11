به گزارش خبرگزاری مهر، جلسهای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با محوریت طرحهای مشمول ارزیابی زیست محیطی برگزار شد.
در این نشست ۴۰ اصل محیط زیستی که پیشتر در سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان حفاظت محیطزیست تدوین و ابلاغ شده بود، بهعنوان چارچوب راهبردی طراحی، ساخت و بهرهبرداری راهها و آزادراههای کشور معرفی و بر اجرای آنها تأکید شد.
این اصول با هدف کاهش تخریب زیستگاهها، حفاظت از گونههای حیاتوحش، مدیریت منابع آب و خاک، کنترل آلودگی هوا و صدا و نیز رعایت معیارهای ایمنی و منظر تهیه شده است. بر اساس مصوبات جلسه، رعایت این ۴۰ اصل پیش از طرح و پیشنهاد هرگونه پروژه مشمول ارزیابی، برای وزارت راه و شهرسازی الزامی خواهد بود.
