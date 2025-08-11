  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۷

خدمت‌رسانی ۵۷ موکب شاخص بوشهری در مسیر پیاده روی اربعین

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از فعالیت ۵۷ موکب شاخص بوشهری در مسیر پیاده روی اربعین حسینی امسال در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های اربعین تبلیغات اسلامی استان گفت: راه‌اندازی و خدمت‌رسانی ۵۷ موکب شاخص بوشهری و همچنین ایستگاه‌های صلواتی بسیار در مسیر پیاده روی اربعین حسینی امسال در سطح استان از اقدامات تبلیغات اسلامی استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به تدوین سند راهبردی اجرایی اداره کل تبلیغات استان با محوریت شعار «بوشهر طریق الحسین» افزود: توفیق میزبانی از زائرین سه کشور و پنج استان از ویژگی‌های استان بوشهر است.

وی ضمن گرامیداشت ایام اربعین سید و سالار شهیدان اظهار کرد: این مواکب خدمات متنوعی شامل اسکان و تغذیه، بهداشت و درمان، ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی به زائران اربعین حسینی خواهند داشت.

حجت‌الاسلام قادری در خصوص شهرستان‌های فعال در عرصه موکب‌داری، تصریح کرد: بیشترین موکب‌ها مربوط به شهرستان‌های دیلم و دشتی، هر کدام با ۱۲ موکب، و بعد از آن، شهرستان‌های تنگستان با ۱۱، و دشتستان با ۸ موکب کار خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی را انجام دادند.

