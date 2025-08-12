  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۹

خدمات ویژه در موکب‌های استان بوشهر ارائه می‌شود

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: خدمات ویژه در موکب‌های پیاده‌روی اربعین استان بوشهر ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در جریان بازدید از موکب‌های پیاده‌روی اربعین استان در شهرستان‌های دشتی، دیر، کنگان، عسلویه، دشتستان، گناوه، دیلم، بوشهر و تنگستان از خدمت‌رسانی آنان به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۳ نقطه شهری و روستایی استان اضافه کرد: در مراسم پیاده روی اربعین امسال ۵۷ موکب شاخص ثبت شده و همچنین ایستگاه‌های صلواتی فراوانی در سطح استان به زوار اربعین حسینی خدمات‌رسانی دارند.

وی افزود: خدمات فرهنگی، تغذیه و اسکان مواکب حسینی از ابتدای محرم‌الحرام تا پایان شهادت امام رضا (علیه‌السلام) ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام قادری جریان این سفر دو روزه از مواکب بازدید کرد و از نزدیک با مسئولان و دست اندرکاران برپایی این موکب‌ها به گفتگو پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این بازدید که با همراهی حجت‌الاسلام حسن صادق زاده، سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، با اهدا هدایای معنوی از عوامل برپاکننده موکب‌ها تقدیر و تشکر کرد.

      تاالان لفظ مبارک جل وجلاله الله در بالاترین مکان هر تصویر وبنر بود ولی الان تا پایین ترین مکان ترسیم شده ، بایستی این طراحی اصلاح شود

