به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در جریان بازدید از موکب‌های پیاده‌روی اربعین استان در شهرستان‌های دشتی، دیر، کنگان، عسلویه، دشتستان، گناوه، دیلم، بوشهر و تنگستان از خدمت‌رسانی آنان به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۳ نقطه شهری و روستایی استان اضافه کرد: در مراسم پیاده روی اربعین امسال ۵۷ موکب شاخص ثبت شده و همچنین ایستگاه‌های صلواتی فراوانی در سطح استان به زوار اربعین حسینی خدمات‌رسانی دارند.

وی افزود: خدمات فرهنگی، تغذیه و اسکان مواکب حسینی از ابتدای محرم‌الحرام تا پایان شهادت امام رضا (علیه‌السلام) ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام قادری جریان این سفر دو روزه از مواکب بازدید کرد و از نزدیک با مسئولان و دست اندرکاران برپایی این موکب‌ها به گفتگو پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این بازدید که با همراهی حجت‌الاسلام حسن صادق زاده، سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، با اهدا هدایای معنوی از عوامل برپاکننده موکب‌ها تقدیر و تشکر کرد.