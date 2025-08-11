به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید دادگر، صبح دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: پلیس در خط مقدم امنیت کشور قرار دارد و لحظهای غفلت در این حوزه، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به بار آورد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی امروز، گفت: امروزه مأموریت پلیس تنها در مقابله با جرایم خلاصه نمیشود، بلکه ما درگیر جنگی ترکیبی هستیم که ابعاد اطلاعاتی، رسانهای و روانی نیز دارد. در چنین شرایطی، نقش رسانهها نهتنها مهم بلکه حیاتی است.
فرمانده انتظامی گلستان ضمن اشاره به مظلومیت پلیس در عین اقتدار، افزود: امنیت، توسعه و اطلاعرسانی سه ضلع پیشران زندگی امروز بشر هستند. خبرنگاران بهعنوان نخبگان ارتباطی جامعه، باید مفاهیم ایجابی و اندیشهگرایانه را به جامعه منتقل کنند. اگر جامعه بتواند ارتباط مؤثری بین مردم و حاکمیت ایجاد کند، برنده واقعی خواهد بود.
دادگر از خبرنگاران خواست با پرهیز از اخبار خام و سطحی، به سمت تحلیلهای عمیق و تخصصی حرکت کنند و گفت: امروز هر خبر میتواند تبدیل به یک بحران یا یک فرصت شود. خبرنگاران میتوانند در کنترل شایعات، خنثیسازی عملیات روانی دشمن و جلوگیری از بیثباتی اجتماعی، نقش بیبدیلی ایفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه پلیس بهتنهایی نمیتواند امنیت پایدار را تضمین کند، افزود: نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانهای باید دست به دست هم دهند. پلیس حافظ امنیت است، اما تولید آن نیازمند مشارکت همهجانبه است.
فرمانده انتظامی گلستان همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای امنیت از اقوام و مذاهب مختلف، اظهار کرد: خون مطهر همکاران ما از ترکمن، سیستانی، بومی و غیربومی، گواه حقانیت مسیری است که انتخاب کردهایم. این مسیر، مسیر خدمت خالصانه به مردم و حفظ امنیت آنان است.
دادگر از همراهی رسانهها در سالهای اخیر قدردانی کرد و گفت: رسالت رسانهها سنگینتر از گذشته است. پلیس هیچ خواستهای جز امنیت برای مردم ندارد و از رسانهها میخواهیم همچنان کنار ما باشند تا با کمک یکدیگر، آیندهای امن و باثبات برای استان گلستان رقم بزنیم.
