پلیس خط مقدم امنیت است؛ رسانه‌ها یاری‌گر باشند

گرگان-فرمانده انتظامی گلستان با تأکیدبرنقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در تقویت امنیت،ازخبرنگاران خواست بارویکرد تحلیلی پلیس را درمقابله با تهدیدات نوین جنگ نرم وارتقای تاب‌آوری اجتماعی یاری دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید دادگر، صبح دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران اظهار کرد: پلیس در خط مقدم امنیت کشور قرار دارد و لحظه‌ای غفلت در این حوزه، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده امنیتی امروز، گفت: امروزه مأموریت پلیس تنها در مقابله با جرایم خلاصه نمی‌شود، بلکه ما درگیر جنگی ترکیبی هستیم که ابعاد اطلاعاتی، رسانه‌ای و روانی نیز دارد. در چنین شرایطی، نقش رسانه‌ها نه‌تنها مهم بلکه حیاتی است.

فرمانده انتظامی گلستان ضمن اشاره به مظلومیت پلیس در عین اقتدار، افزود: امنیت، توسعه و اطلاع‌رسانی سه ضلع پیش‌ران زندگی امروز بشر هستند. خبرنگاران به‌عنوان نخبگان ارتباطی جامعه، باید مفاهیم ایجابی و اندیشه‌گرایانه را به جامعه منتقل کنند. اگر جامعه بتواند ارتباط مؤثری بین مردم و حاکمیت ایجاد کند، برنده واقعی خواهد بود.

دادگر از خبرنگاران خواست با پرهیز از اخبار خام و سطحی، به سمت تحلیل‌های عمیق و تخصصی حرکت کنند و گفت: امروز هر خبر می‌تواند تبدیل به یک بحران یا یک فرصت شود. خبرنگاران می‌توانند در کنترل شایعات، خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن و جلوگیری از بی‌ثباتی اجتماعی، نقش بی‌بدیلی ایفا کنند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت پایدار را تضمین کند، افزود: نهادهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ای باید دست به دست هم دهند. پلیس حافظ امنیت است، اما تولید آن نیازمند مشارکت همه‌جانبه است.

فرمانده انتظامی گلستان همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای امنیت از اقوام و مذاهب مختلف، اظهار کرد: خون مطهر همکاران ما از ترکمن، سیستانی، بومی و غیربومی، گواه حقانیت مسیری است که انتخاب کرده‌ایم. این مسیر، مسیر خدمت خالصانه به مردم و حفظ امنیت آنان است.

دادگر از همراهی رسانه‌ها در سال‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: رسالت رسانه‌ها سنگین‌تر از گذشته است. پلیس هیچ خواسته‌ای جز امنیت برای مردم ندارد و از رسانه‌ها می‌خواهیم همچنان کنار ما باشند تا با کمک یکدیگر، آینده‌ای امن و باثبات برای استان گلستان رقم بزنیم.

