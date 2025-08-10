به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر رسانه‌ای دولتی غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ۵ خبرنگار از جمله «أنس الشریف» و «محمد قریقع» دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره را در اطراف بیمارستان «الشفاء» در غزه ترور کرده است.‌

این مرکز اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته تاکنون ۲۳۷ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولتی غزه افزود: هدف قرار دادن خبرنگاران و مراکز رسانه‌ای، یک جنایت جنگی تمام عیار از سوی رژیم صهیونیستی است که با هدف خاموش کردن صدای حقیقت و پاک کردن آثار جنایات کشتار جمعی فلسطینیان در غزه صورت می‌گیرد.

دفتر رسانه‌ای دولتی غزه، رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و همه دولت‌هایی را که در کشتار جمعی فلسطینیان نقش دارند، مسئول کامل جنایات سازمان یافته علیه خبرنگاران و روزنامه نگاران دانست.

ساعتی قبل بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادر اسکان خبرنگاران در اطراف بیمارستان «الشفاء» در غزه، «محمد قریقع» و «أنس الشریف» دو خبرنگار برجسته شبکه خبری الجزیره به شهادت رسیدند.

در پی این حمله همچنین دو تصویر بردار به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و چند نفر دیگر به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

ارتش اسرائیل پس از حمله به محل استقرار خبرنگاران در غزه مدعی شد که أنس الشریف، عضو جنبش حماس بوده و به همین دلیل ترور شده است.