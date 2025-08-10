به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه گردهمایی روز خبرنگار با عنوان «صدای حقیقت، روایت ایران» که با حضور مسعود پزشکیان در محوطه تالار وحدت برگزار شد، درباره برنامه‌های وزارت فرهنگ برای جشنواره‌های فجر در سال جاری، گفت: هم در حوزه فیلم کوتاه، هم در فیلم مستند، هم در داستانی بلند، هم در موسیقی و تئاتر، به نظر می‌آید انگیزه خود هنرمندان بسیار قوی است. ما هم در خدمت هنرمندان هستیم. برداشت من این است که است که امسال جشنواره‌های متفاوتی در همه حوزه‌ها خواهیم داشت. خود من هم به صورت خاص و جدی مسائل جشنواره‌های فجر را پیگیری می‌کنم.

صالحی در پاسخ به سوالی درباره تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره قانون «خانواده و جوانی جمعیت» و دلیل بی‌توجهی سینما و محصولات فرهنگی به این موضوع و اینکه انگار احساس می‌شود این موضوع اولویت وزارت فرهنگ نیست، گفت: اینطور نیست. من از شما می‌خواهم با خانم مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد جوانی جمعیت و خانواده ما در وزارت فرهنگ گفتگو داشته باشید. مجموعه کارهایی که توسط ایشان صورت گرفته، کارهای قابل توجهی است. فکر می‌کنم نیاز به گفتگوی مفصل‌تری داریم.

وی ادامه داد: ما هم در حوزه هنر و هم در حوزه‌های رسانه و فرهنگ به طور جدی این مسأله را دنبال می‌کنیم. خود من یکی از جلسات شورای معاونین را با همین موضوع اختصاص دادم. همان‌طور که شاهد هستید هم در نمایشگاه کتاب و هم در نمایشگاه قرآن و عترت و هم در دیگر نمایشگاه‌ها، بحث غرفه جمعیت و جوانی جمعیت برای ما یکی از موضوعات جدی است. نه با این نگاه که یک تکلیف بخشنامه‌ای را انجام دهیم، بلکه به عنوان یک واقعیتی که کشور با آن درگیر است و اگر به آن فکر نکنیم، می‌تواند بحران برای کشور بسازد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: ما با تمام توان دنبال این هستیم که وزارت فرهنگ و ارشاد را پای این کار بیاوریم. به نظر می‌آید کارهای قابل توجهی صورت گرفته است. دوستان ما در کمیسیون فرهنگی خودشان گواه این مطلب هستند که وزارت فرهنگ در یک سال اخیر به شکل جدی پیگیر این موضوع بوده است.