هادی حیدری کبیر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، مواکب مختلف در مسیرهای منتهی به کربلای معلی به فعالیت میپردازند تا زائران حضرت سیدالشهدا (ع) با آسودگی و آرامش بیشتری به سفر معنوی خود ادامه دهند.
مسئول موکب حسینیه ایران در مرز باشماق افزود: یکی از این مواکب، «حسینیه ایران» در مرز باشماق است که امسال با رویکردی ویژه و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، فعالیت خود را آغاز کرده است.
فعالیت موکب حسینیه ایران از دهه آخر ماه صفر
وی با بیان اینکه برپایی این موکب از ابتدای دهه آخر ماه صفر آغاز شده است، اظهار داشت: اینجا موکب حسینیه ایران است که به یاد همه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر برپا شده است.
وی افزود: هدف ما این است که در این مدت، خدمتگزار شایستهای برای زائران اربعین باشیم.
مسئول موکب حسینیه ایران در مرز باشماق خاطر نشان کرد: مدت زمان خدمترسانی ما در این دوره، ۱۰ روز است و تلاش کردهایم خدمات متنوعی را برای رفاه حال زائران در نظر بگیریم.
موکب حسینیه ایران در مرز باشماق، نمونهای از پیوند خدمترسانی و یادمان شهداست
مسئول موکب حسینیه ایران یادآور شد: روزانه در سه وعده صبحانه، ناهار و شام، غذای گرم میان زائران توزیع میشود و بخشهایی نیز برای اسکان شبانه آنها تدارک دیدهایم.
برگزاری برنامههای معنوی در مرز باشماق
وی اضافه کرد: در کنار خدمات رفاهی، فضای معنوی و فرهنگی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است به گونهای که هر شب مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در حسینیه موکب برگزار میشود و زائران ضمن استراحت، در برنامههای معنوی نیز شرکت میکنند.
حیدری کبیر با اشاره به همکاری و همدلی خادمان موکب گفت: تمام تلاش ما این است که زائران، مرز باشماق را با خاطرهای خوش از مهماننوازی ایرانیان ترک کنند و با آرامش مسیر خود را به سوی کربلا ادامه دهند.
وی یادآور شد: موکب حسینیه ایران در مرز باشماق، نمونهای از پیوند خدمترسانی و یادمان شهداست؛ جایی که خادمان با یاد شهیدان، هم به جسم زائران و هم به دلهایشان گرما میبخشد.
وی خاطر نشان کرد: این خدمت بیریا، جلوهای از فرهنگ عاشورایی است که مرزها را درنوردیده و دلها را به یکدیگر پیوند میدهد.
