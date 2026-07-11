به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین، اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای خدماترسانی به زائران در داخل استان و کشور عراق انجام شده و بخشی از زیرساختهای مورد نیاز نیز فراهم شده است.
وی از همکاری مسئولان استانی در آمادهسازی امکانات قدردانی کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام شده، همچنان مهمترین مشکل استان در ایام اربعین، نبود فضای مناسب برای استقرار و بازگشت زائران در شهر کربلا است؛ موضوعی که طی دو سال گذشته نیز وجود داشته و هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
یوسفی با اشاره به برخی تغییرات در نحوه ارائه خدمات به زائران گفت: بر اساس ابلاغ ستاد مرکزی، بخشی از خدمات امسال با تغییراتی همراه خواهد بود و این موضوع نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر از سوی مسئولان استانی است.
وی از فرمانداران خواست هرگونه درخواست برای ایجاد موکب تنها با هماهنگی ستاد استان انجام شود و افزود: فعالیت موکبها مستلزم دریافت مجوزهای قانونی و طی مراحل استعلام از مراجع ذیربط است و باید از هرگونه اقدام خارج از چارچوب جلوگیری شود.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کردستان با اشاره به استقرار تعدادی موکب از خارج استان در مرز باشماق، بر ضرورت مدیریت بهینه امکانات تأکید کرد و گفت: امسال تلاش شده با برنامهریزی دقیق و همافزایی میان دستگاهها، از اسراف جلوگیری شود و خدمات موکبها متناسب با ظرفیت و نذورات مردمی ارائه شود.
وی همچنین بر توجه به اقامه نماز در موکبها تأکید کرد و خواستار هماهنگی کمیته فرهنگی برای برگزاری نشستهای توجیهی در این زمینه شد.
بستههای فرهنگی ویژه زائران آماده شد
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان نیز در این جلسه از آمادهسازی برنامههای فرهنگی ویژه اربعین خبر داد و اظهار کرد: بستههای فرهنگی با محوریت معرفی نهضت عاشورا و امام حسین (ع) از جمله بروشورهایی با موضوع «امام حسین(ع) از نگاه مسیحیت» برای توزیع میان زائران تهیه شده است.
بهزاد کیامهر افزود: اجرای برنامههای فرهنگی، تئاتر خیابانی، مسابقات فرهنگی و تولید محتوای ویژه فضای مجازی از دیگر برنامههای پیشبینی شده برای ایام اربعین در مرز باشماق و مسیر تردد زائران است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد در شهرستانهای استان برای اجرای برنامههای فرهنگی به کار گرفته شده و تولید و انتشار محتوای تبلیغی برای معرفی مرز باشماق و اطلاعرسانی به زائران نیز در دستور کار قرار دارد.
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