عضو جدید شورای شهر اهواز تحلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و نود و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز صبح امروز دوشنبه با دستور کار تحلیف حمید مظفری عضو علی البدل شورا و انتخاب هیأت رئیسه و حضور ۱۰ عضو شورا برگزار شد.

با توجه به سلب عضویت سید ناصر مهدوی، پیش از ورود به دستور کار جلسه، آئین تحلیف این عضو شورا انجام و حمید مظفری به عنوان عضو جدید شورای شهر اهواز معرفی شد.

پس از آن عبدالزهرا سنواتی و یونس اسفندیاری نژاد جلسه را ترک کردند که سبب شد جلسه از حد نصاب خارج شود لذا انتخابات هیئت رئیسه شورا برگزار نشد.

محمد مهدی مطیعی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین حسینی راهپیمایی تمدن ساز است گفت: این راهپیمایی نه تنها مذهب بلکه ملیت را پشت سر گذاشته است، اقشار مختلف مردم با هر دین و مذهبی در این رویداد حضور پیدا می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به شرایط پیش آمده عنوان کرد: امروز عضو جدیدی به شورای شهر اهواز اضافه شد که در ادامه راه کنار هم خواهیم بود و امیدواریم حضور وی نقطه عطفی برای پیشبرد اهداف شورا در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم شهر باشد.

وی ضمن عذرخواهی از حاضرین جلسه، بیان کرد: با توجه به اینکه دو عضو شورا صحن علنی را ترک کرده‌اند لذا جلسه از حد نصاب خارج و ختم جلسه اعلام می‌شود

رئیس شورای شهر اهواز با تاکید بر اینکه شورا متعلق به یک فرد یا اعضا نیست بلکه متعلق به شهر است، ادامه داد: عدم برگزاری یا برگزاری نابهنگام جلسه، خسارت‌های جبران ناپذیر و خسارت‌های مادی به دنبال دارد لذا جایز نیست جلسات اینگونه از رسمیت خارج شود آن هم زمانی که همکاران ما دغدغه شورا را دارند.

مطیعی گفت: چنین وضعیت جای تأسف دارد و این اعضا نه تنها باید پاسخگوی وجدان و افکار عمومی باشند بلکه باید در آن دنیا نیز پاسخگو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد رضوی، غلامرضا شانه سازان و محمدعلی پور موسوی غایبان این جلسه بودند.