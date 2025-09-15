به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مطیعی عصر امروز در نشست خبری که در شورای اسلامی شهر اهواز برگزار شد، بیان کرد: تعدادی از اعضای شورای شهر در حال حاضر دراستان نیستند، برخی به صورت مداوم مصاحبه‌هایی داشته‌اند اما اعضای حاضر در این جلسه مصاحبه نداشته‌اند به همین علت همه اعضا در نشست حضور ندارند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه با هجمه رسانه‌ای مبنی بر اینکه شورای ششم تعطیل است و جلسات تشکیل نمی‌شود مواجه شده‌ایم، گفت: شورای چهارم از ابتدای کار تا روز پایانی ۱۷۷ جلسه صحن برگزار کرده، دوره پنجم ۱۵۳ جلسه صحن برگزار کرده و شورای ششم تا پانزدهم مرداد سال جاری ۱۸۳ جلسه صحن علنی برگزار کرده است، با وجود این جلسات آیا می‌توان گفت شورا تعطیل است؟

وی ادامه داد: مطابق قانون، شوراها باید در هر ماه دو جلسه برگزار کنند، این دوره شورا به صورت میانگین ۳.۸ جلسه برگزار کرده است و این منهای جلسات تشکیل نشده و به حد نصاب نرسیده است.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق نیز ۱۴۵ جلسه برگزار کرده و تعداد کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده ۷۹۸ جلسه بوده است.

مطیعی در خصوص استفاده از ظرفیت عضوهای علی البدل، گفت: مجموعه شورا باید حضور و عدم حضور را به سمع نهاد بالادستی برساند لذا حضور عضو علی البدل توسط نهادهای بالادستی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به شروط شورای حل اختلاف برای این شورا، عنوان کرد: در آن جلسه مهلت داده شد انتخابات هیأت رئیسه برگزار شود و مطرح شد طی ۱۰ روز به تفاهم برسید.

به گفته رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز، ۱۱ تیرماه و ۲۵ مردادماه سال جاری جلسه‌ای در شورا تشکیل شد، همچنین کمیسیون‌ها فعال هستند و تشکیل جلسه می‌دهند.

مطیعی تاکید کرد: عزم اعضای شورا بر این است که کار به نحو احسن حل شود.

وی با اشاره به ماده ۱۳۶ قانون تجارت، اظهار کرد: طبق این قانون، در صورتی که شرایط برای فعالیت هیأت رئیسه جدید وجود ندارد با هیأت رئیسه فعلی باید فعالیت شود.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز افزود: حامی شهردار نیستیم بلکه خاکی کار و فرآیند صحیح هستیم.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز عنوان کرد: سرمایه گذاری، عوارض پروانه‌های ساخت و ساز و عوارض صنایع، حرف و مشاغل، راه‌های کسب درآمد هستند.

مطیعی بیان کرد: در حوزه سرمایه گذاری مجموعه شورا از خود راضی نیست اما اگر منطقی به آن نگاه شود ۶۷ جلسه کمیسیون سرمایه گذاری تشکیل شده است که اصلاح فرایند ها صورت گرفت.

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی که در شهر اهواز ارزش سرمایه گذاری دارد باید احصا و در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود، این اقدام صورت گرفت اما همچنان ضعف‌هایی وجود دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای مراجعه به سازمان سرمایه گذاری بسته شفاف ارایه نمی‌دهند.

مطیعی تاکید کرد: متاسفانه برخی مطالبه گری های اشتباه، تنگ نظری‌ها و سیاست‌ها باعث می‌شود منابع، اعتبارات و سرمایه گذاری ها در شهر انجام نشود.