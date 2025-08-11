تاکید برمهانی بر حفظ مرجعیت تلویزیون به عنوان خاستگاه نمایش عروسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، معاون سیما در بازدید از پشت صحنه برنامه «عروسکخونه» ضمن خداقوت به عوامل و دست اندرکاران این مجموعه عروسکی گفت: سالهای گذشته این مجموعه را بیشتر به صورت یک رویداد میدیدیم اما امسال شاهد یک برنامه تلویزیونی منظمتر، جدیتر، پرطمطراقتر و پر آیتمتر هستیم که نهایتاً به همان رویداد جشنوارهای منجر خواهد شد. این برنامه حاصل زحمت مرکز کودک و نوجوان و شبکه کودک سیما است. وقتی بیشترین استفاده حوزه نمایش عروسکی که یکی از گونههای پرطرفدار و جذاب برای رده سنی کودک است، تلویزیون است، طبعاً باید رسانه ملی تلاش خود را بیشتر و مرجعیت خود را در این زمینه حفظ و تثبیت کند. تلاش سه ساله این مجموعه نشان میدهد در این زمینه فکر و برنامهریزی و طراحی خوبی شده است.
وی ادامه داد: شاید در سالهای نخست، اهمیت این کار برای بسیاری از فعالان حوزه نمایش عروسکی به این اندازه آشکار نبود اما اکنون در سومین سال، شاهد رسیدن این جشنواره به نقطهای جدی از بلوغ و تکامل هستیم و انشاءالله این مسیر رو به پیش ادامه پیدا میکند. سه سال پیش که مدیر شبکه کودک، ایده راهاندازی یک جشنواره عروسکی را مطرح کرد، از آن جایی که بیشترین مصرف کنندگان محصولات و برنامههای عروسکی، رسانه ملی است، یکی از اهداف این بود که بتوانیم صاحبان ایدههای جدید را در این حوزه جذب و به مخاطبان معرفی کنیم. طی این مدت با دعوت از هنرمندانی که در حوزه عروسک گردانی فعالیت میکردند، بهترینهای این حوزه انتخاب و طی مراسمی که سال گذشته در برج میلاد تهران برگزار شد، جوایزی به برگزیدگان تعلق گرفت اما امسال به لطف خدا و تلاش همکاران مرکز کودک و نوجوان، این اتفاق گستردهتر از سالهای گذشته رقم خورده و این یعنی سال به سال، دوستان موفقتر عمل میکنند و در مسیر توسعه این راه، قدم بر میدارند.
برمهانی تاکید کرد: از آن جایی که یکی از اهداف «جشنواره عروسکی» ویژندسازی است، خیلی از هنرمندانی که در این حوزه استعداد دارند اما در شهرهای دیگر هستند یا به مراجعی که باید از آنها حمایت کنند دسترسی ندارند؛ این جشنواره فرصتی فراهم میکند تا در این جشنواره عروسکی شرکت کنند و خود را معرفی نمایند. امیدواریم امسال هم کودکان و مخاطبان از این برنامه لذت ببرند، رأیهای خوب بدهند و بهترین عروسکها را انتخاب کنند. شخصیتهای جدید و طراحیهای تازهای که امسال معرفی میشود، بدون شک برای کودکان جذاب خواهد بود و آنها بهراحتی از این شخصیتها دل نخواهند کند.
محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما نیز در این بازدید گفت: حوزه تئاتر عروسکی از نظر جذابیت و خلاقیت بی نظیر است. این جشنواره تمام تلاش خود را میکند تا حوزه تئاتر عروسکی تلویزیونی را دوباره به اثرگذاری سابق خود برگرداند. در تقسیم بندیها ۲ نوع تئاتر داریم تئاتر صحنه و تئاتر تلویزیونی. در حوزه تئاتر صحنه، بزرگان و پیشکسوتان این حوزه و هنرمندان تئاتر عروسکی مشغول فعالیت هستند اما حوزهای که طی این سالها کم رنگ شده، تئاتر عروسکی تلویزیونی بود. ما بیشتر خاطراتمان در این حوزه به دهه ۶۰ و ۷۰ بر میگردد و تنها جریان نحیفی از آن باقی مانده بود. «عروسکخونه» تلاش میکند نمایش تئاتر عروسکی تلویزیونی را با کمک هنرمندان این حوزه از سراسر کشور، به تلویزیون برگرداند.
وی ادامه داد: استقبال بچهها از ۲ دوره برگزاری این جشنواره نشان داد که ما توانستیم به اهداف خود نزدیک شویم. طی این دو دوره برگزاری جشنواره، حدود ۴۰ میلیون رأی به ۴۰ نمایش عروسکی از سراسر کشور داده شد و چراغی را در قلب ما و هنرمندان این حوزه روشن کرد که بچهها هنوز عروسکها را دوست دارند و این خود تلنگری بود به اینکه طی این سالها عروسکها را به درستی به بچهها عرضه نکردیم. وقتی عروسکها به صحنه تلویزیون میآیند بچهها را با یک سطح متفاوتی از خیال و رؤیا مواجه میکنند. در «عروسکخونه» به دنبال این هستیم که با کمک هنرمندانی که در این حوزه فعالیت میکنند یا علاقهمندان گمنامی که کسی سراغی از آنها نمیگیرد و یا هنرمندانی که به دلیل بی رونق بودن تئاتر عروسکی، مدتها است فعالیتی نداشتهاند، نمایش عروسکی تلویزیونی را به دنیای خیال پردازی بچهها برگردانیم چرا که معتقدیم عروسکها حرفهای زیادی برای بچهها دارند.
رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما بیان کرد: «عروسکخونه» مقدمهای است برای اینکه هم گروههای استعداد شناسایی شده از طریق این جشنواره را به برنامهسازی تلویزیون دعوت کند و هم فرصتی برای پیشکسوتان این حوزه برای بازگشت به تلویزیون فراهم کند که البته بسیاری از این افراد هم اکنون در حال تولید برنامه در این حوزه هستند. «عروسکخونه» یک تلاش است برای اینکه زبان شیرین و خیالانگیز نمایش عروسکی را به سبد مصرف بچهها برگرداند.
وی عنوان کرد: ما در حال حاضر ۹ برنامه تلویزیونی عروسکی در مرکز کودک و نوجوان داریم و ۵۰ عروسک جدید را از طریق آنتن شبکه کودک و نوجوان به بچهها معرفی کردیم و بسیاری هم در مرحله پیش تولید هستند که به زودی به آنتن میرسند. یک نکته مهم و خبر خوش اینکه ما فقط به دنبال تئاتر عروسکی تلویزیونی نیستیم بلکه در کنار آن، سعی داریم تماشاخانههای کشور از نمایش تئاترهای عروسکی سالمی که در تربیت صحیح کودکان میتوانند مؤثر باشند، رونق یابد که برای این امر هم سازوکار جدی هم در قالب حمایتهای مالی و هم حمایت آنتن لازم است.
باطنی در پایان با اشاره به حضور بیش از ۴۰ گروه نمایشی از سراسر کشور در «جشنواره عروسکخونه» گفت: یک گروه نمایشی هم از کشور عراق در جشنواره امسال با موضوع فضای بینالحرمین و قصه مرتبط با عتبات شرکت کرده است. ضبط برنامه یک ماه به طول انجامید تا پخش برنامه و اختتامیه و معرفی برگزیدگان به ایام ربیعالاول برسد که در ۲۳ قسمت از شبکه کودک تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد.
این بازدید به میزبانی محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان و حضور جمعی از مدیران ستادی سیما از جمله سید باقرحاجی سیدرضی رئیس مرکز تولید و فنی، سعید سلطانی مشاور اجرایی و رئیس دفتر معاون سیما و حامد فاتحی مدیر روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما همراه بود.
