معرفی کاندیداهای جشنواره تلویزیونی «عروسکخونه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سومین دوره جشنواره نمایش عروسکی تلویزیونی کودک «عروسکخونه» اسامی کاندیداهای خود را معرفی کرد. اختتامیه این جشنواره قرار است ۱۵ آبان در برج میلاد برگزار شود.
این اسامی به شرح زیر است:
۱- نمایشنامه: «لاکیتو»، «فهفه قد بلنده»، «قلموی شگفتانگیز»
۲- کارگردانی: «دوستان دریا»، «لاکیتو»، «فهفه قد بلنده»، «لولوی عجیب»
۳- عروسکگردانی: «خانۀ گلینباجی»، «دوستان دریا»، «قلموی شگفتانگیز»، «لاکیتو»، «هیولای سبز»
۴- صداپیشگی: «شاهزاده و لباس فرنگیش»، «دزد شادی»، «قلموی شگفتانگیز»، «خانۀ گلینباجی»، «لاکیتو»
۵- عروسکسازی: «دوستان دریا»، «لاکیتو»، «فهفه قد بلنده»، «قلموی شگفتانگیز»، «لولوی عجیب»
۶- صحنه و دکور: «دزد شادی»، «دوستان دریا»، «کچل تنبل و دیو پخمه»، «الاغ زورگو»، «هیولای سبز»
۷- موسیقی: «الاغ زورگو»، «فهفه قد بلنده»، «دوستان دریا»، «هیولای سبز»
۸- جایزه ویژه اقوام و ایران: «خرمابزی»، «شاهزاده و لباس فرنگیش»، «سرزمین مادری»
۹- جایزه ویژه مقاومت: «دوباره میسازمت وطن»، «راز ایل»، «دزد شادی»، «دوستان دریا»
۱۰- جایزه ویژه خلیج فارس: «سرزمین مادری»، «دوستان دریا»، «دزد شادی»
همچنین جوایز بخشهای «خلاقیت هنری»، «تهران دوستداشتنی»، بخش «بینالملل» و جوایز ویژه هیئت داوران نیز در مراسم اختتامیه ۱۵ آبان در برج میلاد اعلام میشود.
جشنواره «عروسکخونه» با مشارکت پویش تهران دوست داشتنی و حوزه هنری برگزار شد.
اسامی هیئت داوران جشنواره عبارتند از؛ محمد اعلمی، محمد لقمانیان، امیر مشهدی عباس، نازیلا نوریشاد، سیدمرتضی مشکات، مرتضی اسدیمرام و فاطمه سلجوقی.
