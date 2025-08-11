آغاز عملیات اجرایی بوستان ۲ هکتاری محله علی آباد جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ تهران گفت: بوستان محله علی آباد جنوبی با مساحت کل ۱۴۶۰۰ مترمربع و ۹۵۸۰ مترمربع فضای سبز، به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص عمرانی و خدماتی منطقه در حال احداث است.

وی افزود: این بوستان دارای ساختمانی دو طبقه به مساحت ۵۲۰ مترمربع شامل دفتر پارک، سرای محله و کتابخانه بوده و امکانات متنوعی همچون زمین والیبال و بسکتبال، ساختمان مادر و کودک، آلاچیق، فضای بازی کودکان، محوطه نصب تجهیزات ورزشی، آب‌نما و سرویس بهداشتی در آن پیش‌بینی شده است.

کاشانی‌پور در پایان با تأکید بر رویکرد شهرداری در توسعه فضاهای سبز و تفریحی خاطرنشان کرد: احداث این بوستان ضمن ارتقای زیبایی بصری و محیطی، بستری مناسب برای تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی و بهره‌مندی خانواده‌ها از امکانات فرهنگی و آموزشی فراهم خواهد کرد.