  1. استانها
  2. تهران
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

افزایش دو برابری مراکز مشاوره دانش‌آموزی در تهران

افزایش دو برابری مراکز مشاوره دانش‌آموزی در تهران

تهران- استاندار تهران از تشکیل نخستین مرکز اجتماعی کشور در استانداری تهران با هدف مقابله هماهنگ با آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر دوشنبه، در چهارمین جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش استان تهران، از تشکیل نخستین مرکز اجتماعی کشور در استانداری تهران با هدف مقابله هماهنگ با آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: تعداد مراکز مشاوره دانش‌آموزی پایتخت از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش می‌یابد.

معتمدیان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی به دلیل تراکم جمعیت و وجود بافت‌های حاشیه‌ای، از مهم‌ترین چالش‌های استان تهران است که نیازمند اقدام جدی، منسجم و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

وی افزود: برای نخستین بار در کشور، مرکز اجتماعی در استانداری تهران ایجاد شده که با ارتقا جایگاه آن، هماهنگی بیشتری میان ادارات کل آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط برقرار خواهد شد. این مرکز به‌صورت مستمر جلسات تخصصی برگزار کرده و برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.

معتمدیان ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر، تعداد مراکز مشاوره دانش‌آموزی استان از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش می‌یابد و با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک، ظرفیت‌های بخش درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان نظام روان‌شناسی به‌صورت یکپارچه در خدمت دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

استاندار تهران تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقا خدمات مشاوره‌ای، تقویت سلامت روانی و ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌ها در حوزه آموزش و مسائل اجتماعی انجام می‌شود.

کد خبر 6557439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها