به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر دوشنبه، در چهارمین جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش استان تهران، از تشکیل نخستین مرکز اجتماعی کشور در استانداری تهران با هدف مقابله هماهنگ با آسیبهای اجتماعی خبر داد و گفت: تعداد مراکز مشاوره دانشآموزی پایتخت از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش مییابد.
معتمدیان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاهها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی به دلیل تراکم جمعیت و وجود بافتهای حاشیهای، از مهمترین چالشهای استان تهران است که نیازمند اقدام جدی، منسجم و هماهنگ دستگاههای اجرایی میباشد.
وی افزود: برای نخستین بار در کشور، مرکز اجتماعی در استانداری تهران ایجاد شده که با ارتقا جایگاه آن، هماهنگی بیشتری میان ادارات کل آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط برقرار خواهد شد. این مرکز بهصورت مستمر جلسات تخصصی برگزار کرده و برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی را دنبال میکند.
معتمدیان ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر، تعداد مراکز مشاوره دانشآموزی استان از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش مییابد و با انعقاد تفاهمنامههای مشترک، ظرفیتهای بخش درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان نظام روانشناسی بهصورت یکپارچه در خدمت دانشآموزان و خانوادهها قرار میگیرد.
استاندار تهران تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقا خدمات مشاورهای، تقویت سلامت روانی و ایجاد همافزایی بین دستگاهها در حوزه آموزش و مسائل اجتماعی انجام میشود.
