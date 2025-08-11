به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهوند امروز دوشنبه در نشست با رسانه‌ها در سخنانی، اظهار داشت: از مجموع ۳۳ شهر استان لرستان، ۳۲ شهر گازرسانی شده است.

وی با بیان اینکه گازرسانی به تنها شهر بدون گاز لرستان در دست اقدام است، عنوان کرد: ضریب نفوذ گازرسانی در لرستان ۹۹.۹ درصد است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه ۴۴۶ هزار مشترک گاز در شهرهای لرستان داریم، افزود: از مجموع دو هزار و ۴۶۱ روستای دارای شرایط گازرسانی در لرستان، دو هزار و ۳۸۵ روستا گازرسانی شده است.

سپهوند، بیان داشت: گازرسانی به ۷۷ روستا در استان در دست اقدام است.

وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی به روستاهای لرستان نیز ۹۸.۸ درصد است، گفت: با این اوصاف لرستان یک استان سبز محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تصریح کرد: تعداد مشترکان روستایی در لرستان نیز ۱۹۶ هزار مورد است.

سپهوند، ادامه داد: در استان ۱۸ شهرک صنعتی داریم که همه این شهرک‌های صنعتی گازرسانی شده‌اند.

وی با بیان اینکه همچنین کار گازرسانی به سه شهرک کشاورزی استان نیز انجام شده است، افزود: همچنین یک منطقه ویژه اقتصادی در استان داریم که آن هم گازرسانی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: در بحث گازرسانی به صنایع، ۱۰۰ درصد به‌روز هستیم و هر صنعتی که مجوزها را بگیرد ما کار گازرسانی به آن را انجام می‌دهیم.

سپهوند، عنوان کرد: در هفته دولت امسال ۲۱ روستا و ۸۴ واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی، بااعتبار بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال گازرسانی خواهیم کرد.