۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۵

۶۰ روستای لرستان در هفته دولت آب‌رسانی می‌شوند

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان از آب‌رسانی به ۶۰ روستای این استان در هفته دولت امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین نوریزدان در سخنانی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت، اظهار کرد: آب‌رسانی به ۶۰ روستا از جمله پروژه‌های شرکت آب‌وفاضلاب استان در هفته دولت است.

وی افزود: با آب‌رسانی به این روستاها ۲۴ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، گفت: این پروژه شامل یک واحد آب‌شیرین‌کن، حفر چاه، احداث ایستگاه‌های پمپ‌زنی، اجرای خطوط انتقال آب، ساخت مخازن ذخیره و شبکه‌های توزیع بوده است.

نوریزدان، گفت: همچنین در هفته دولت یک واحد آب‌شیرین‌کن در منطقه سپیددشت نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان اجرا شده و ۲۱۰ فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، تأکید کرد: این اقدامات در راستای سیاست‌های دولت برای رفع تنش آبی و بهبود کیفیت زندگی مردم انجام شده و شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با جدیت به دنبال توسعه پروژه‌های آب‌رسانی در سطح استان است.

