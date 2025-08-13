گازرسانی روستایی در لرستان در مرز کامل شدن؛ ۷۷ روستا باقیمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهوند روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر استان در حوزه گازرسانی، جزئیات پروژه‌های انجام شده و در دست اجرا را تشریح کرد.

پوشش ۹۸.۸ درصدی گاز در روستاها

سپهوند با بیان اینکه تاکنون ۲۳۸۵ روستای استان گازدار شده‌اند، اظهار داشت: هم‌اکنون تنها ۷۷ روستای باقی‌مانده وجود دارد که انشالله تا پایان سال جاری گازرسانی به آنها نیز به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: با تکمیل این پروژه‌ها، ضریب نفوذ گاز در مناطق روستایی استان به ۹۸.۸ درصد خواهد رسید که این رقم نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه روستایی در لرستان است.

لرستان در زمره استان‌های سبز کشور

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به وضعیت مطلوب گازرسانی در مناطق شهری گفت: در بحث شهری نیز با ضریب نفوذ ۹۹.۹ درصد، لرستان در زمره استان‌های سبز کشور قرار دارد که این موفقیت حاصل تلاش همکارانم در این شرکت است.

گازرسانی ۱۰۰ درصدی به شهرک‌های صنعتی

سپهوند در ادامه به وضعیت گازرسانی به مناطق صنعتی اشاره کرد و بیان داشت: از ۱۸ شهرک صنعتی، سه شهرک کشاورزی و یک منطقه ویژه اقتصادی در استان، تمامی موارد به صورت ۱۰۰ درصد گازرسانی شده‌اند و هیچ‌گونه مشکلی در این بخش وجود ندارد.

پروژه مهم تاب‌آوری گاز در شرق استان

وی از اجرای پروژه مهمی در شرق استان خبر داد و توضیح داد: برای افزایش تاب‌آوری شبکه گاز و جلوگیری از قطعی گاز در مناطق ازنا، الیگودرز و دورود، پروژه‌ای را از دورود آغاز کرده‌ایم که تا الیگودرز ادامه خواهد یافت.

پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه تاب‌آوری

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به پیشرفت این پروژه گفت: از ۲۳ کیلومتر خط لوله در نظر گرفته شده، ۱۲ کیلومتر آن اجرایی شده و ان‌شاءالله تا پایان سال تمامی ۲۳ کیلومتر به بهره‌برداری خواهد رسید.

حل مشکلات گازرسانی در شرق استان

سپهوند در پایان با بیان نتایج این پروژه تأکید کرد: با تکمیل این پروژه، مشکلات گازرسانی در سه شهرستان شرقی استان به طور کامل مرتفع خواهد شد و مردم این مناطق شاهد خدمات پایدار گاز خواهند بود.