محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در توضیح آخرین مطالبات این سازمان گفت: در مورد آخرین مطالبه‌ای که بیمه سلامت دارد و بانک مرکزی قرار است پرداخت کند، از سال قبل حدود ۳۵ همت بدهی به مؤسسات داشتیم و این ۳۵ همت بخشی از آن با اعتبار فعلی که حدود ۱۳.۵ همت بوده پرداخت شده، ولی باز هم مطالبات به مؤسسات داریم که امیدواریم با تخصیص اعتبار یا اوراقی که می‌گیریم بتوانیم جبران کنیم و فعلاً در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم منابع را تأمین کنیم.

وی درباره ورود داروهای جدید به پوشش بیمه‌ای گفت: داروهایی که تولید می‌شود یا در شورای عالی بیمه تأیید می‌شود، در بخش بیمه‌های پایه به اصطلاح قیمت‌گذاری و کارهایش انجام و سپس ابلاغ می‌شود و ما هم با تأمین اعتباری که می‌کنیم درصدی را پوشش می‌دهیم و اگر نیاز باشد، در صندوق سایر بخش‌ها نیز پوشش خواهیم داد.

خدمات دندانپزشکی در انتظار تأمین اعتبار

ناصحی در پاسخ به پرسشی درباره خدمات دندانپزشکی افزود: موضوع دندانپزشکی و خدمات آن در شورای عالی بیمه مفتوح است، به شرط تأمین اعتبار، آن قطعاً ابلاغ می‌شود به بیمه‌های پایه تا آن را پوشش دهند.