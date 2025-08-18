به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی گفت: شش خدمت روانشناسی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است؛ اما حدود ۲۹ مرکز روانشناسی تاکنون قرارداد منعقد کرده‌اند و در سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد تومان در حوزه روانشناسی و روانپزشکی هزینه توسط بیمه سلامت پرداخت شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت دارو نیز بیان کرد: موضوع تولید و تأمین دارو بسیار مهم است و در واقع صنعت داروسازی باید حفظ شود. از طرفی افزایش قیمت دارو باید در قانون پیش بینی شود یا متمم بودجه وجود داشته باشد تا بیمه‌ها بتوانند مابه‌التفاوت افزایش قیمت را پوشش بدهند؛ در غیر این صورت، قیمت دارو بیشتر شده و سهم بیمه‌ها ثابت و سهم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند.

ناصحی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت مطالبات در حوزه دارو بیان کرد: در صنعت دارو، دو بخش بیمارستانی و سرپایی وجود دارد. پرداختی به داروخانه‌ها تا فروردین ماه امسال انجام شده و با اولین تخصیص از طرف سازمان برنامه و بودجه، پرداختی اردیبهشت ماه داروخانه‌ها هم انجام خواهد شد. با تفاهمی که با یکی از بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه کردیم، پرداختی‌ها به روز خواهد شد و به دنبال اقدامی هستیم که این فاصله را کمتر کنیم.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: پرداختی مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تا دی ماه انجام شده است. اگر دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی پرداخت نکرده‌اند، خلاف قانون است و قاعدتاً دانشگاه‌ها قوانین را رعایت می‌کنند.