به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی ضامنی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: موکب این کانون از ۹ مردادماه فعالیت خود را در نزدیکی حرم مطهر امام حسین (ع) آغاز کرده و تا ۲۴ مردادماه به زائران خدمت‌رسانی می‌کند. این موکب با ظرفیت اسکان روزانه ۲۰۰ نفر، روزانه یک هزار پرس غذای گرم در وعده‌های صبحانه، نهار و شام، به همراه میان‌وعده‌های گرم و سرد ارائه می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله برگزاری مراسم زیارت عاشورا، توزیع محصولات فرهنگی و اهدای اسباب‌بازی به خادمان کوچک مواکب عراقی در دستور کار قرار دارد. این اقدام با هدف قدردانی از تلاش‌های صمیمانه کودکان عراقی که با عشق و اخلاص به زائران خدمت می‌کنند، انجام شد.

ضامنی تأکید کرد: اهدای اسباب‌بازی به این کودکان نه‌تنها لبخند را بر چهره‌هایشان نشاند، بلکه پیوند عاطفی میان مردم ایران و عراق را در مسیر عشق به امام حسین (ع) مستحکم‌تر کرد. این برنامه با استقبال گرم کودکان و خانواده‌هایشان همراه شد و فضایی پر از شور حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین ایجاد کرد.

مدیر کانون شهید جهان‌آرا با بیان اینکه خدمت به زائران حسینی توفیقی بزرگ است، تصریح کرد: خادمان موکب از ابتدای ماه صفر با ارادت کامل در کربلا حضور یافته‌اند و تا آخرین روز با تمام توان در خدمت عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) خواهند بود.