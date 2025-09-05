خدمات غرفه رهپویان حضرت زینب(س) بیجار در مهمانان امت احمد(ص)

محمد محمد نظامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز کل مردم کردستان و برخی استان‌های کشور مهمان جشن امت احمد در سنندج هستند و ما هم در این جشم حضور پیدا کرده‌ایم تا خدمتی به حاضران در این جشن ارائه دهیم.

وی افزود: هر پرس غذا و شربت با عشق و انگیزه خادمان تهیه و توزیع شد تا لبخند رضایت بر چهره مهمانان بنشیند.

محمد نظامی تاکید کرد: حضور پرشور مردم، شور و شعف جشن را دوچندان کرده و انگیزه خادمان برای خدمت بیشتر را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: در این غرفه ۱۰ نفر به مهمانان این جشن بزرگ خدمت رسانی می‌کنند.

خدمت خادمان موکب «رهپویان حضرت زینب (س)» بار دیگر نشان داد که جشن امت احمد فرصتی برای تجلی محبت، همدلی و ارادت مردم به اهل‌بیت (ع) است و لبخند مهمانان، نمادی از عشق و معنویت این مراسم به شمار می‌آید.

مهمانی امت احمد امسال برای سومین سال پیاپی به مناسبت سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی و با حضور مردم برپا شده و هنرمندان کشوری در این مراسم برای مردم هنرنمایی و مولودی خوانان به مولودی و دف نوازی می‌پردازند.