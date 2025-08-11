متن کامل توافقنامه ۱۷ بندی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه ارمنستان امروز دوشنبه متن کامل توافقنامه میان ایروان و باکو را در ۱۷ بند در وبگاه خود منتشر کرد.

در متن توافقنامه فیمابین جمهوری آذربایجان و ارمنستان آمده است: با توافق متقابل، متن توافقنامه برقراری صلح و روابط بین دولتی میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان منتشر شد.

ماده ۱: با تأیید اینکه مرزهای بین جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی سابق به مرزهای بین‌المللی کشورهای مستقل مربوطه تبدیل شده و توسط جامعه بین‌المللی به این عنوان به رسمیت شناخته شده‌اند، طرفین (باکو و ایروان) حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و به آن احترام می‌گذارند.

ماده ۲: طرفین با رعایت کامل ماده یک، تأیید می‌کنند که هیچ ادعای ارضی نسبت به یکدیگر ندارند و در آینده نیز چنین ادعاهایی را مطرح نخواهند کرد. طرفین هیچ اقدامی، از جمله برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، تشویق و حمایت از چنین اقداماتی که هدف آن تجزیه یا آسیب رساندن کامل یا جزئی به تمامیت ارضی یا یکپارچگی سیاسی طرف دیگر باشد، انجام نخواهند داد.

ماده ۳: طرفین در روابط متقابل خود، از استفاده از زور، یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یا از هر طریق دیگری که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری خواهند کرد. آنها به هیچ طرف ثالثی اجازه نخواهند داد که از سرزمین‌های خود برای استفاده از زور علیه طرف دیگر که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد، استفاده کند.

ماده ۴: طرفین از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری خواهند کرد.

ماده ۵: طرفین ظرف ____ روز پس از تبادل اسناد تصویب این توافقنامه توسط هر دو طرف، آنها روابط دیپلماتیک بین خود را مطابق با مفاد کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی (به ترتیب ۱۹۶۳ و ۱۹۶۱) برقرار خواهند کرد.

ماده ۶: طرفین با رعایت کامل تعهدات خود طبق ماده اول این توافقنامه، مذاکرات با حسن نیت میان کمیسیون‌های مرزی مربوطه را مطابق با مقررات توافق شده کمیسیون‌ها برای انعقاد توافقنامه تعیین حدود و علامت‌گذاری مرز بین طرفین انجام خواهند داد.

ماده ۷: طرفین نباید در امتداد مرز مشترک خود نیروهای هیچ کشور ثالثی را مستقر کنند. طرفین، تا زمان تعیین حدود و علامت‌گذاری آتی در مرز مشترک، اقدامات امنیتی و اعتمادسازی مورد توافق متقابل، از جمله در حوزه نظامی را با هدف تضمین امنیت و ثبات در مناطق مرزی اجرا خواهند کرد.

ماده ۸: طرفین عدم تحمل، نفرت و تبعیض نژادی، جدایی‌طلبی، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم را در تمام مظاهر آن در بخش قضایی خود محکوم و با آن مبارزه می‌کنند و به تعهدات بین‌المللی مربوطه خود پایبند خواهند بود.

ماده ۹: طرفین متعهد می‌شوند که به پرونده‌های مفقودین و ناپدیدشدگان قهری که در درگیری‌های مسلحانه‌ای که هر دو طرف درگیر آن بوده‌اند، از جمله از طریق تبادل تمام اطلاعات موجود در مورد این افراد، مستقیماً یا با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مربوطه در صورت لزوم، رسیدگی کنند.

ماده ۱۰: به منظور ایجاد همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله اقتصادی، جابجایی و حمل و نقل، محیط زیست، بشردوستانه و فرهنگی، طرفین می‌توانند در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، توافق‌نامه‌هایی منعقد کنند.

ماده ۱۱: این توافقنامه حقوق و تعهدات طرفین را تحت قوانین بین‌المللی و معاهدات منعقد شده توسط هر یک از آنها با سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد نقض نمی‌کند.

ماده ۱۲: طرفین در روابط دوجانبه خود تابع قوانین بین‌المللی و این توافقنامه خواهند بود. هیچیک از طرفین نمی‌تواند به مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای توافقنامه حاضر استناد کند. طرفین، مطابق با کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (مصوب سال ۹۶۹)، از اقداماتی که به هدف و مقصود این توافقنامه لطمه می‌زند، خودداری خواهند کرد.

ماده ۱۳: طرفین اجرای کامل این توافقنامه را تضمین می‌کنند و یک کمیسیون دوجانبه برای نظارت بر اجرای توافقنامه حاضر تشکیل می‌دهند. این کمیسیون بر اساس روش‌هایی که توسط طرفین مورد توافق قرار خواهد گرفت، فعالیت خواهد کرد.

ماده ۱۴: طرفین بدون هرگونه خدشه به حقوق و تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و سایر معاهداتی که آنها را در روابط متقابلشان ملزم می‌کند، تلاش خواهند کرد تا هر اختلافی را در رابطه با تفسیر یا اجرای این توافقنامه از طریق مشورت‌های مستقیم، از جمله در کمیسیون مذکور در ماده ۱۳ حل و فصل کنند. اگر چنین مشورت‌هایی ظرف ۶ ماه به نتیجه قابل قبولی برای هر دو طرف منجر نشود، طرفین به دنبال راه‌های دیگری برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف خواهند بود.

ماده ۱۵: بدون مخدوش نمودن ماده ۱۴ طرفین موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این توافقنامه، هرگونه ادعا، شکایت، اعتراض، دادرسی و اختلافات فیمابین مربوط به مسائلی که بین طرفین قبل از امضای این توافقنامه وجود داشت را در هر مرجع قانونی پس بگیرند، رد کنند یا به هر نحو دیگری حل و فصل کنند و نباید چنین ادعاها، شکایات، اعتراض‌ها و دادرسی‌هایی را آغاز کنند و به هیچ وجه در چنین ادعاها، شکایات، اعتراض‌ها، دادرسی‌هایی که توسط شخص ثالث علیه طرف دیگر آغاز شده است، دخالتی داشته باشند. طرفین به هیچ وجه هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه یکدیگر در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی و سایر زمینه‌ها انجام نخواهند داد، آن را مورد ترغیب قرار نداده یا در آن مشارکت نخواهند داشت و برای این منظور مشورت‌های منظمی انجام خواهند داد.

ماده ۱۶: این توافقنامه پس از تبادل اسنادی که مؤید تکمیل مراحل داخلی هر کشور و مطابق با قوانین ملی طرفین است، لازم‌الاجرا خواهد شد. این توافقنامه مطابق با ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ثبت می‌گردد.

ماده ۱۷: این توافقنامه به زبان‌های ارمنی، (ترکی) آذربایجانی و انگلیسی منعقد شده است و هر ۳ سه نسخه از اعتبار واحدی برخوردارند. در صورت اختلاف در معنای هر یک از مفاد هر یک از متون معتبر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.