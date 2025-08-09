به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز شنبه درباره نشست جمهوری آذربایجان و ارمنستان در آمریکا اعلام کرد: دیدار سران ارمنستان و (جمهوری) آذربایجان در آمریکا شایسته ارزیابی مثبت است، امیدواریم که این امر به پیشبرد دستور کار صلح کمک کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: آشتی بین ارمنستان و (جمهوری) آذربایجان باید در چارچوب منطقه‌ای و بر اساس توازن منافع صورت گیرد. توافقات سه‌جانبه با مشارکت روسیه همچنان به قوت خود باقی است و هیچیک از طرف‌ها از آن خارج نشده‌اند.

ماریا زاخارووا در ادامه افزود: مداخله بازیگران غیرمنطقه‌ای نباید مشکلات بیشتری ایجاد کند. مشارکت بازیگران فرامنطقه‌ای تنها باید به تقویت روند صلح کمک کند.

این در حالیست که محسن پاک آئین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امضای توافق‌نامه‌ای در کاخ سفید میان ارمنستان و باکو، این اقدام را بیشتر نمایشی سیاسی از سوی دولت ترامپ دانست و تاکید کرد: این توافق هیچ تحول تازه‌ای ایجاد نکرده است. این تنها فرصتی بود تا ترامپ چهره‌ای صلح‌طلبانه از خود نشان دهد؛ کسی که امروز دستش به خون بی‌گناهان در سوریه، لبنان و غزه آلوده است و در جنایات رژیم صهیونیستی شریک محسوب می‌شود. ترامپ که در برقراری صلح در اوکراین ناکام مانده و با تحریک رژیم صهیونیستی به ایران تجاوز کرده، با برگزاری این نشست قصد داشت چهره خود را در سطح بین‌المللی ترمیم کند و شاید به دنبال جایزه صلح نوبل باشد. توافقی که در کاخ سفید امضا شد، در واقع توافق‌نامه صلح نیست و بیشتر نیت‌نامه‌ای است که دو طرف تمایل خود را برای صلح در قفقاز اعلام کردند. مفاد اصلی توافق‌نامه صلح بیش از یک سال است که در حال بررسی است و احتمالاً تا سال ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد. این سند امضا شده الزام‌آور حقوقی نیست و صرفاً یک نمایش تبلیغاتی است. حرف‌های مطرح شده توسط ترامپ درباره حفظ تمامیت ارضی دو کشور نیز موضوع تازه‌ای نبود و پیش‌تر در موافقت‌نامه «تراک» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و اجرایی شده بود.