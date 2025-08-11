ثبت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تردد از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر دوشنبه در حاشیه پایش زنده تصویری مسیرهای اربعینی استان ایلام اظهار کرد: با وجود حجم بالای تردد جادهای، ترافیک در راههای دسترسی به مرز مهران روان است و مشکل خاصی در جریان رفت و آمد زائران وجود ندارد.
وی همچنین خبر داد که از بامداد تا ساعت ۱۹ امروز، ۱۶۲ هزار تردد در جادههای استان ثبت شده که از این تعداد، ۱۲۰ هزار ورودی و ۴۲ هزار نفر خروجی زائران از پایانه مرزی مهران بوده است.
استاندار ایلام یادآور شد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، دو میلیون و ۲۴۱ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است و در روزهای آینده با موج بازگشت زائران روند ورود زوار به پایانه افزایشی خواهد بود.
کرمی ادامه داد: با توجه به روند افزایشی ترددها، پیشبینی میشود تا پایان ماه صفر بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کنند که در همسنجی با اربعین سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر افزایش نشان میدهد
نماینده عالی دولت در استان ایلام توضیح داد تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که روزهای پایانی صفر، اوج بازگشت زائران از عتبات عالیات خواهد بود و همه دستگاههای اجرایی برای مدیریت روان تردد، خدماترسانی و تأمین امنیت زائران در آمادهباش کامل هستند.
