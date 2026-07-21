تشکیل کارگروه تخصصی قرائت و اقراء قرآن در فارس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی راهاندازی کارگروه تخصصی قرائت و اقراء قرآن کریم استان فارس با هدف ساماندهی و تقویت فعالیتهای قرآنی، در ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
در این نشست در راستای اجرای مصوبات شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فارس و با حضور محمد فتحپور، نماینده قاریان استان و عضو شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی فارس، دبیر شورای هماهنگی و اعضای شورای قرآن ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
در این جلسه، ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی قرائت و اقراء قرآن کریم بهعنوان مرجع برنامهریزی، هماهنگی و راهبری فعالیتهای مرتبط با قرائت قرآن در استان مورد بررسی قرار گرفت و درباره ساختار، مأموریتها، شرح وظایف، ترکیب اعضا و برنامههای اولویتدار این کارگروه تبادل نظر شد.
حاضران در نشست بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت قاریان، اساتید، داوران و فعالان قرآنی استان تأکید کردند و توسعه جلسات تخصصی قرائت در مساجد، گسترش آموزش قرائت و اقراء، تربیت و توانمندسازی قاریان و مدرسان، استعدادیابی نوجوانان و جوانان، برگزاری دورههای تخصصی و ایجاد هماهنگی میان مجموعههای فعال این حوزه را از مهمترین اولویتهای این کارگروه برشمردند.
در پایان این نشست مقرر شد پس از تکمیل ساختار، تدوین سند و نهایی شدن شیوهنامه اجرایی، مقدمات تشکیل رسمی کارگروه تخصصی قرائت و اقراء قرآن کریم استان فارس در چارچوب شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان فراهم شود.
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