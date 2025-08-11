  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۳:۱۱

آمادگی دستگاه‌ها برای موج بازگشت زائران اربعین از مرز مهران

ایلام - استاندار ایلام از آمادگی دستگاه‌ها برای موج بازگشت زائران اربعین از مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی در مرز مهران اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر بازگشت بیش از ۷۰ درصد زائران اربعین از طریق مرز مهران، احمدی کرمی، رئیس ستاد اربعین استان ایلام، خواستار آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی و عضو ستاد اربعین شد.

وی تصریح کرد: نزدیکی مرز مهران و فراهم بودن امکانات، این مرز را به پرترددترین گذرگاه برای زائران تبدیل کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین یخ و آب آشامیدنی با توجه به گرمای هوا، افزود: در این راستا باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام همچنین به ساماندهی مواکب به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم اشاره کرد و بیان داشت که از هم اکنون باید برای استقرار دائمی مواکب در سال آینده برنامه‌ریزی شود تا خدمات بهتری به زائران ارائه دهند.

احمدی کرمی در پایان افزود: رایزنی‌های لازم برای تأمین اتوبوس جهت جابجایی زائران انجام شده است و نظارت دقیقی در پایانه برکت صورت خواهد گرفت تا زائران بدون معطلی به استان‌های مقصد خود منتقل شوند.

