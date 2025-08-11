به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی در مرز مهران اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر بازگشت بیش از ۷۰ درصد زائران اربعین از طریق مرز مهران، احمدی کرمی، رئیس ستاد اربعین استان ایلام، خواستار آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی و عضو ستاد اربعین شد.

وی تصریح کرد: نزدیکی مرز مهران و فراهم بودن امکانات، این مرز را به پرترددترین گذرگاه برای زائران تبدیل کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تأمین یخ و آب آشامیدنی با توجه به گرمای هوا، افزود: در این راستا باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام همچنین به ساماندهی مواکب به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم اشاره کرد و بیان داشت که از هم اکنون باید برای استقرار دائمی مواکب در سال آینده برنامه‌ریزی شود تا خدمات بهتری به زائران ارائه دهند.

احمدی کرمی در پایان افزود: رایزنی‌های لازم برای تأمین اتوبوس جهت جابجایی زائران انجام شده است و نظارت دقیقی در پایانه برکت صورت خواهد گرفت تا زائران بدون معطلی به استان‌های مقصد خود منتقل شوند.