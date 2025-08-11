زنجانی ها با ۳۵ موکب برای زائران اربعین خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع)، اظهار داشت: برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی کشور است که هر ساله جمعیت گسترده‌ای از مردم استان زنجان نیز در آن شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه استان زنجان همانند سایر استان‌های کشور، از ماه‌ها قبل مقدمات و هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و بهتر این مراسم از طریق ستاد اربعین حسینی انجام داده است، افزود: به همین منظور دو جلسه اصلی ستاد اربعین در سطح استان برگزار شده و علاوه بر آن، ۱۰ جلسه کمیته‌های تخصصی و مرتبط جهت هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان، هیئت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم شریف استان برگزار شده است.

بیات‌منش با تأکید بر نقش پررنگ مردم در برگزاری این رویداد بزرگ، تصریح کرد: مردم شریف استان زنجان، به ویژه هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد، ۳۵ موکب مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تشکیل داده‌اند. از این تعداد دو موکب در مسیرهای مواصلاتی داخل استان مستقر شده‌اند، دو موکب در مرزهای خسروی و مهران به زائران خدمات می‌دهند و ۳۱ موکب دیگر در خاک عراق در شهرهای مقدس نجف و کربلا و مسیرهای منتهی به آن‌ها راه‌اندازی شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۴۱ هزار نفر از مردم استان زنجان در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند تا برای حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین آماده شوند. از این تعداد ۲۱ هزار نفر با خودروی شخصی، ۱۷ هزار نفر با اتوبوس و سه هزار نفر نیز از سایر وسایل نقلیه مانند قطار و تاکسی برای رسیدن به مرزهای پنج‌گانه و ادامه مسیر تا کربلا استفاده خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: اداره‌کل حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با همکاری شرکت‌های مسافربری، تمهیدات گسترده‌ای برای فراهم آوردن سفر ایمن و راحت زائران در نظر گرفته است. از مجموع ۱۳۰ دستگاه اتوبوس موجود در شرکت‌های مسافربری استان، ۱۲۰ دستگاه به صورت اختصاصی برای حمل‌ونقل زائران به کار گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با رانندگان و عوامل خدماتی به خوبی انجام شده است.

بیات‌منش با اشاره به اینکه امروز، بیستم مردادماه، مرحله اعزام تمام زائران استان به پایان رسیده، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تصادف و حادثه‌ای در جریان اعزام زائران گزارش نشده است که این امر نشان‌دهنده دقت و نظارت مناسب دستگاه‌های مسئول و همکاری مردم عزیز استان است.

وی گفت: علاوه بر ۱۲۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته، ۲۰ دستگاه اتوبوس دولتی نیز در صورت بروز مشکلات احتمالی، بحران یا نیاز استان‌های همجوار پیش‌بینی شده است تا ضمن خدمت‌رسانی به مردم استان، آمادگی کمک به سایر استان‌ها و زائران را نیز داشته باشند.

معاون استاندار زنجان گفت: با همین نظم و هماهنگی، بازگشت زائران به استان نیز به صورت ایمن و منظم انجام شود و مردم شریف استان با خاطره‌ای خوش و رضایت کامل به خانه بازگردند.