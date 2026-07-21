مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری استاندار قزوین با صدور حکمی، پیام خاکپور را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «نظر به سوابق و تجارب ارزشمند و مفیدتان، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین منصوب می‌نمایم.»

استاندار قزوین در ادامه این حکم ابراز امیدواری کرده است که وی با استعانت از خداوند متعال، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی، در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم استان قزوین با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود موفق و مؤید باشد.