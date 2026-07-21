احتمال شنیدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات فنی و تخصصی برای انهدام مهمات عملنکرده، امروز توسط تیمهای فنی و متخصص در حال انجام است.
وی با بیان اینکه این عملیات در بازه زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر صورت میگیرد، افزود: مناطق عملیاتی شامل بخشهایی از جنوب و غرب شهر اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر بهارستان و محدوده شهر ابریشم است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز کرد: تمامی صداهای مهیبی که ممکن است در این مناطق شنیده شود، کاملاً مرتبط با این عملیات کنترلشده و معدومسازی مهمات جنگ رمضان است و از شهروندان تقاضا میشود که هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
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