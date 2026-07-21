آغاز ساخت مدرسه ۶ کلاسه در برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح سه‌شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه مجموعه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن برازجان که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: این فضای آموزشی با زیربنای ۸۰۰ مترمربع در دو طبقه احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است، افزود: توسعه خدمات روبنایی همزمان با اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: ایجاد مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی و دیگر خدمات عمومی در کنار ساخت واحدهای مسکونی، زمینه‌ساز شکل‌گیری محله‌هایی پایدار و افزایش کیفیت زندگی ساکنان خواهد بود.

کشوریان خاطرنشان کرد: ساخت این مدرسه با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی خانواده‌های ساکن در مجموعه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن برازجان و ارتقای سرانه فضاهای آموزشی منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، بخشی از نیاز آموزشی دانش‌آموزان ساکن این مجموعه و مناطق اطراف تأمین شده و دسترسی شهروندان به امکانات آموزشی مناسب بهبود خواهد یافت.