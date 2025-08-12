معادن مازندران طبق استانداردهای زیست محیطی فعالیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم تولایی در نشست مشترک برای حل مشکلات معادن محور بلده شهرستان نور، با اشاره به اینکه رعایت شرط عدم ایجاد آلودگی برای محیط زیست از شروط صدور مجوز برای فعالیت معدنی در استان است، اظهار داشت: معادن در مدت زمان مقرر نسبت به رعایت اصول محیط زیستی در مجموعه معدن خود اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های کشور نیازمند توسعه جاده‌هاست و توسعه جاده‌ها نیز منوط به فعالیت معادن برای تهیه مصالح مورد نیاز است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران گفت: معاون اقتصادی استانداری وظیفه دارد سود اقتصادی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان را تضمین کند چراکه این واحدها از عوامل توسعه اقتصادی استان هستند.

وی تصریح کرد: همه واحدهای تولیدی باید الزامات بالادستی را رعایت کنند و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشند.

تولایی بیان داشت: استانداردهای استانی، منطقه‌ای و محلی معادن به صورت فرآیندی تدوین شود و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای آن صورت گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بر لزوم احترام همه واحدهای معدنی استان به استانداردها و قوانین و حرکت براساس نقشه راه معادن استان تأکید کرد.