توضیحات استاندار مازندران در خصوص سخنانش در مراسم روز خبرنگار

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری مازندران، مهدی یونسی رستمی در پاسخ به برخی برداشت‌های صورت‌گرفته از سخنانش در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: در مراسم به دلیل محدودیت زمان و سرعت در بیان مطالب، ممکن است برخی واژه‌ها به‌درستی منتقل نشده باشند که این اتفاق در مورد لایحه عفاف و حجاب نیز رخ داد.

وی افزود: منظور من این بود که اجرای لایحه عفاف و حجاب، در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باید با ظرافت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار مازندران با تأکید بر پایبندی به ارزش‌های اسلامی، افزود: مگر می‌شود در جامعه اسلامی به شئونات دینی بی‌تفاوت بود؟ واقعیت این است که مسئله اصلی امروز مردم که مطالبه عموم مردم نیز هست و نمود علنی هم دارد مسئله معیشت و تورم است. لذا توقع مردم از مقامات این است که عمده اهتمام و عزم خود را برای مسئله اصلی بگذارند.

نماینده عالی دولت در استان مازندران خاطرنشان کرد: طبیعتاً در کنار مسائل معیشتی نیاز به تأمین امنیت جانی، امنیت روانی و امنیت اخلاقی هم بر عهده کارگزاران کشور است و همه خود را ملزم می‌دانند که در این امر نقش آفرینی کنند. بدیهی است حجاب و عفاف هم که به مقوله امنیت اخلاقی و سلامت اجتماعی جامعه مرتبط است از این قاعده مستثنی نیست.