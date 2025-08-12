حجت‌الاسلام والمسلمین جانعلی ظریف صیادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از میدان آئینی امام حسین (ع) آغاز و به سمت گلزار مطهر شهدای شهرستان ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که در طول این مسیر، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی تدارک دیده شده و موکب‌ها جهت خدمت‌رسانی و پذیرایی از عزاداران حسینی مستقر خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل، ضمن دعوت از عموم مردم شهرستان، بیان کرد: از همه مردم ولایتمدار و عاشقان اباعبدالله الحسین علیه السلام در دارالولایه سیستان دعوت به عمل می‌آوریم تا با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر ارادت خالصانه خود را به نمایش گذارند و با زائران کربلای معلی هم نوا شوند.

حجت الاسلام ظریف صیادی در پایان تصریح کرد: این مراسم که هر ساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، فرصتی است برای آنان که از فیض زیارت عتبات عالیات در روز اربعین بازمانده‌اند تا با شرکت در این راهپیمایی نمادین، عشق و دلدادگی خود به سرور و سالار شهیدان را ابراز دارند.