اعزام زمینی بیش از ۲۳۰۰ زائر از سیستان و بلوچستان به مرزهای غربی کشور

ایوب کُرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی در استان از چهارم مرداد آغاز شده که تا کنون دو هزار و ۳۳۶ مسافر در قالب ۶۰ سفر از حوزه تحت پوشش این اداره کل اعزام شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان ادامه داد: ۱۸۳۶ زائر به مرز شلمچه در قالب ۴۶ سفر و ۵۰۰ زائر در قالب ۱۴ سفر به مرز مهران اعزام شدهاند، به طور کلی ۷۷ درصد سفرها به مرز شلمچه و ۲۳ درصد به سفرها به مرز مهران بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان افزود: ۱۹۷۷ مسافر با ۵۱ درصد سفرها از شهرستان زاهدان، ۲۴۵ مسافر با ۶ سفر از زابل و ۱۱۴ مسافر با سه سفر از سراوان اعزام شدهاند.
وی با بیان اینکه ۲۹۰ دستگاه اتوبوس عملیاتی در حوزه این اداره کل وظیفه جابهجایی مسافر را بر عهده دارد، تأکید کرد: از تمام ظرفیت برای بازگشت زائران در مرزهای غربی استفاده خواهد شد، و حتی در صورت نیاز، این استان آمادگی اعزام اتوبوس برای جابهجایی مسافران سایر استانها را دارد.
کُرد یادآور شد: ۱۱ نفر از راهداران این مجموعه به مرز شلمچه در استان خوزستان اعزام شدند تا زمینه برگشت زائرین را فراهم کنند.
کرد تصریح کرد: این راهداران تا بیست و هفتم مرداد در مرز مستقر خواهند بود تا مسافران بدون کمترین معطلی به استان برگردند.
نظر شما