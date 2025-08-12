به گزارش مهر، مراسم تشییع پیکر شهید والامقام "یونس نوفرستی" از شهدای دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح پنجشنبه، ۲۳ مردادماه، همزمان با ایام اربعین حسینی در بیرجند و عصر همان روز در زادگاه این شهید بزرگوار، روستای نوفرست، برگزار می‌شود.

این مراسم در بیرجند از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور خانواده شهید، مسئولان محلی، ایثارگران و جمعی از مردم شهیدپرور خراسان جنوبی از میدان آزادی تا آستان مقدس امامزادگان باقریه (ع) خواهد بود.

همچنین، پیکر این شهید بزرگوار ساعت ۱۶:۳۰ در روستای نوفرست تشییع و طی آیینی با شکوه در مزار شهدای این روستا به خاک سپرده می‌شود.

شهید یونس نوفرستی از شهدای دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه است که نامش در کنار دیگر شهیدان این مرز و بوم، همواره در یادها زنده خواهد ماند.