  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

پیکر شهید یونس نوفرستی در بیرجند و روستای نوفرست تشییع می‌شود

پیکر شهید یونس نوفرستی در بیرجند و روستای نوفرست تشییع می‌شود

بیرجند- مراسم تشییع پیکر شهید والامقام «یونس نوفرستی» از شهدای دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح پنجشنبه، همزمان با ایام اربعین حسینی در بیرجند برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، مراسم تشییع پیکر شهید والامقام "یونس نوفرستی" از شهدای دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح پنجشنبه، ۲۳ مردادماه، همزمان با ایام اربعین حسینی در بیرجند و عصر همان روز در زادگاه این شهید بزرگوار، روستای نوفرست، برگزار می‌شود.

این مراسم در بیرجند از ساعت ۸:۳۰ صبح با حضور خانواده شهید، مسئولان محلی، ایثارگران و جمعی از مردم شهیدپرور خراسان جنوبی از میدان آزادی تا آستان مقدس امامزادگان باقریه (ع) خواهد بود.

همچنین، پیکر این شهید بزرگوار ساعت ۱۶:۳۰ در روستای نوفرست تشییع و طی آیینی با شکوه در مزار شهدای این روستا به خاک سپرده می‌شود.

شهید یونس نوفرستی از شهدای دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه است که نامش در کنار دیگر شهیدان این مرز و بوم، همواره در یادها زنده خواهد ماند.

کد خبر 6558087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها