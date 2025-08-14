https://mehrnews.com/x38MgX ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶ کد خبر 6560166 استانها خراسان جنوبی استانها خراسان جنوبی ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶ تشییع شهید اقتدار ایران شهید «یونس نوفرستی» در بیرجند بیرجند- مراسم تشییع پیکر پاک شهید اقتدار ایران «یونس نوفرستی» در روز اربعین حسینی در بیرجند برگزار شد. دریافت 16 MB کد خبر 6560166 کپی شد مطالب مرتبط پاسخ مقتدرانه پدر شهید نوفرستی به اظهارات نتانیاهو پیکر شهید یونس نوفرستی در بیرجند و روستای نوفرست تشییع میشود چهارهزارنفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه حوادث اخیر را محکوم کردند برچسبها اربعین حسینی شهدای اقتدار ایران بیرجند
