کشف ۴۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی در تشریح این خبر گفت: در ادامه ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، طرح جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با هدف پاکسازی مناطق آلوده به مدت ۴۸ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته تعداد ۱۸ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی استان اظهار داشت: در بازرسی از منازل و مخفیگاه‌های متهمان تعداد ۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۲۹ قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز و ۱۲۰ تیر فشنگ جنگی و شکاری مربوطه کشف و ضبط شد.

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: به منظور حفظ آسایش و آرامش شهروندان طرح‌های پاکسازی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیر مجاز به صورت مستمر وبا اقتدار در سطح استان اجرا می‌شود.

مهدی بشارتی در پایان یکی از تأثیرات مهم اجرای این طرح را کاهش دسترسی مجرمین و افراد فرصت طلب به موارد ممنوعه مانند سلاح و مهمات غیر مجاز و کاهش وقوع جرایم از جمله جرایم خشن و ارتقا ضریب امنیت اجتماعی عنوان کرد.