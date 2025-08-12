به گزارش خبرنگار مهر، فرشته مظفری صبح سه‌شنبه در نشست ستاد گرامیداشت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، با تاکید بر برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای برگزاری ویژه برنامه‌های هفته دولت در سراسر شهرستان خواستار معرفی خدمات ارزشمند و دستاوردهای دولت به صورت ویژه در این هفته شد.

وی عنوان کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین حداکثری خدمات نظام اسلامی خصوصاً عملکرد یک‌ساله دولت وفاق به مردم و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و امام شهداست.

وی ضمن تبریک روز خبرنگار و تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی گسترده و مؤثر در خصوص برنامه‌های هفته دولت از طریق رسانه‌های مختلف از جمله صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی، افزود: مدیران به صورت متوازن و ۵ عادلانه از ظرفیت تمامی خبرگزاری‌ها، نشریات چاپی و مجازی جهت اطلاع رسانی عمومی عملکرد خود استفاده کرده و از هرگونه ارتباط انحصاری با رسانه‌ها اجتناب گردد.

سروش گرمسیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیز پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در هفته دولت را مورد ارزیابی قرار داد.