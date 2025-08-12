پیوند مفاهیم اسلامی با عمل در زندگی روزمره تجلی پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع، صبح سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به یکی از دغدغه‌های کلیدی ولی امر مسلمین جهان، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله) در حوزه مدیریت فرهنگی پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی «مهندسی فرهنگی» و به تعبیر دقیق‌تر «باغبانی فرهنگی»، که از نظر رهبر معظم انقلاب دارای تفاوت ظریفی است، بر لزوم توجه ویژه نهادهای فرهنگی، به خصوص نهادهای انقلابی، به این موضوع تأکید کرد.

حجت الاسلام قانع گفت: که سالیان متمادی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌گذرد و بازگشت به مبانی و الگوهای تعالی‌بخش در حوزه مدیریت فرهنگی، در شرایط کنونی، حتماً نجات‌بخش خواهد بود.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی فارس با استناد به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع خبرگان رهبری، به یکی از نیازهای اساسی جوامع اسلامی و به‌ویژه کشور ایران اشاره کرد و افزود: عملیاتی کردن مفاهیم اسلامی در عرصه عمل یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مفاهیم اسلامی باید در عرصه عمل عملیاتی شود و هر جا این کار را نسبت به هر یک از این مفاهیم انجام داده‌ایم، برای ملت و کشور و برای آبروی اسلام و جمهوری اسلامی ارزشمند بوده است، گفت: این عمل صالح همان ظهور مفاهیم ارزشی اسلامی در عرصه عمل بر افراد است.

حجت الاسلام قانع با تصریح اینکه هر جا در این زمینه غفلت کرده‌ایم و محروم مانده‌ایم، در واقع نتوانسته‌ایم اهداف عالی اسلام و انقلاب را محقق کنیم، بر لزوم عملیاتی شدن و رواج یافتن عناوین و مفاهیم معرفتی اسلام در جامعه تأکید کرد.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به فراز دیگری از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق مأموریت راهبردی انقلاب اسلامی و نیاز به هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌هایی نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه‌حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب این موارد را از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی دانسته و از دستگاه‌های فرهنگی مانند وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش خواستند تا از وظایف مهم خود غفلت نکنند، چرا که در غیر این صورت جامعه ضرر فراوانی خواهد دید.

حجت الاسلام قانع حوزه فرهنگ عمومی را مبتنی بر فرهنگ تخصصی و فرهنگ تخصصی را مبتنی بر فرهنگ بنیادی دانست و تأکید کرد: بدون تغییرات در حوزه فرهنگ بنیادی، دستیابی پایدار به مفاهیم ارزشی عملیاتی در جامعه ممکن نخواهد بود.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر تعبیر رهبر معظم انقلاب در مورد استان فارس به عنوان سرزمینی حاصل‌خیز از لحاظ تربیت نیروی انسانی و تنها جایی که تلفیق سه عنصر دین، حماسه و هنر در آن شکل گرفته است، این استان را دارای هویت تمدنی خاص دانست.

وی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در سفر سالیان قبل به شیراز که بعد از مشهد و قم، شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) است، افزود: این ظرفیت تمدنی فارس که سه عنصر اساسی و کلیدی را در تاریخ درخشان خود جای داده، نیازمند توجه جدی است و باید به سراسر ایران تسری یابد.

حجت الاسلام قانع در پایان، این سخنان را نه از باب تعصب، بلکه از باب مأموریتی که ولایت فقیه نسبت به استان فارس تعیین کرده است، دانست و برای توفیق خدمت در این استان ابراز شکرگزاری کرد.