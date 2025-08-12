به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان صبح سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در میان جامعه روحانیت و نهادهای دینی استان، گفت: با یاری خداوند و با همت و تلاش جمعی میتوانیم به کشور و استان خود خدمت کنیم و محوریت نماینده معزز ولی فقیه در استان را بیش از پیش تقویت نمائیم.
وی با تأکید بر روحیه جهادی جوانان، اعم از برادران و خواهران، این روحیه را سرمایهای ارزشمند برای شکلگیری یک نهضت تبلیغی و تبیینی قلمداد کرد و گفت: این راهی است که پیش روی ما قرار دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به جایگاه حضرت احمد بن موسی کاظم (ع)، شاهچراغ (ع) را نماد امانتداری ولایت و راهبری زیست دینی و فرهنگی و تبیین اسلام ناب محمدی (ص) دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، با همکاری تشکلهای مردمنهاد و مجموعههای مختلف، بتوان یک عهد جمعی حسینی را در ایام اربعین آغاز کرد.
نظر شما