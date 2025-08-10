  1. استانها
  2. فارس
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی فارس معارفه می‌شود

شیراز- معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی فارس روز سه شنبه ۲۱ مردادماه در شیراز برگزار می‌شود.

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی فارس روز سه شنبه ۲۱ مردادماه در شیراز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این مراسم از زحمات چندساله حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع مدیرکل فعلی تبلیغات اسلامی فارس تقدیر و حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی این استان معارفه خواهد شد.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: این مراسم با حضور حجت الاسلام و المسلمین عزت زمانی معاون فرهنگی و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی کشور، آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز و سایر مسئولین ارشد استانی در محل مجتمع شهید قدوسی شیراز برگزار خواهد شد.

