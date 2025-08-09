رسانه ها محور مهم انسجام ملی در زمان جنگ

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سید محیالدین طاهری*: روز خبرنگار، یادآور رسالت سنگین کسانی است که با قلم، تصویر و صدای خود در برابر جهل، تحریف و ستم ایستادهاند.
این روز، در تقویم جمهوری اسلامی ایران با نام و یاد شهید محمدعلی صارمی گره خورده است؛ خبرنگاری شجاع که جان خود را فدای حقیقت کرد و ثابت نمود خبرنگاری، تنها شغلی حرفهای نیست، بلکه میتواند جهادی تمام عیار باشد که اجر آن با شهادت داده شود و اهمیت این جایگاه را در آیه ۶ سوره حجرات میتوان بهتر متوجه شد آنجا که خداوند متعال میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها نقش تعیینکننده رسانه را در جنگ امروز جهان گوشزد کردهاند.
معظم له در یکی از مهمترین بیانات خود فرمودند: امروز مؤثرترین سلاح بینالمللی علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است؛ سلاح ارتباطات رسانهای است. امروز این قویترین سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر است این جمله، صرفاً یک هشدار نیست؛ یک راهبرد مهم در جنگ ترکیبی و یک تکلیف برای فعالان عرصه خبر و رسانه است.
در این دوران «گلولهها» جای خود را به «روایتها» دادهاند و پیروزی یا شکست، نه فقط در میدان نبرد، بلکه در میدان افکار عمومی و تأمین خوراک روایتها رقم میخورد.
همانگونه دشمنان از طریق شبکههای عظیم رسانهای، بهطور سازمانیافته برای تضعیف ایمان، امید و اعتماد مردم فعالیت میکنند، خبرنگاران متعهد وظیفه دارند با صداقت، هوشمندی و سرعت این میدان را به نفع حقیقت و ارزشهای ملت تغییر دهند.
در دفاع مقدس ۱۲ روزه رژیم نحس اسرائیل و آمریکای جنایتکار با ملت ایران، نقش رسانهها بیش از هر زمان دیگری پر رنگ شد.
در نبردی به مراتب بزرگتر از تجاوز نظامی صورت گرفته خبرنگاران با پوشش لحظه به لحظه اخبار و ارائه تصویر واقعی و درست از ماهیت جنایتکارانه متجاوزان و دفاع و پاسخ مقتدرانه فرزندان وطن، نقش کلیدی در حفظ آرامش، فوران غیرت و غرور ملی و انسجام یکپارچه ایرانیان سراسر جهان داشتند و اگر تصویرگری صحیح و روایتگری درست خبرنگاران به نقشه جنگ اضافه نمیشود، بی تردید دستاوردهای بزرگ این نبرد به صورت کامل شکل نمیگرفت.
از این مقدمه استفاده شد تا به برخی نکات که در رابطه با خبرنگاران ضروری میرسد اشاره کنم.
استان فارس، با سابقهای درخشان در همه ساحتهای اجتماعی فرهنگی سیاسی و به عنوان یک استان پهناور که همواره محور تحولات مهم تاریخ کشور بوده است، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای اصلی تولید و نشر محتوا را دارد. تحقق این ظرفیت نیازمند برخی اقدامات از جمله موارد زیر است:
۱. حمایت حقوقی و امنیتی از خبرنگاران: ایجاد بستر امن برای فعالیت حرفهای خبرنگاران و حفاظت از آنان در برابر فشارها و تهدیدها، یک ضرورت است. خبرنگار متعهد باید امن ترین، آزادترین و جستجو گرترین افراد ملت باشد تا بتواند با چشم تیز و قلمی بر آنچه از دیدهها پنهان مانده را آشکار سازد تا برای آن چاره اندیشی شود
۲. سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآفرینی رسانهای: خبرنگاران باید به صورت مستمر به دانش روز، تکنیکهای روایتگری مدرن، کار با رسانههای دیجیتال و تحلیل روانشناسی مخاطب و تحولات مهم حوزه رسانه در سطح جهان آشنا شوند. دستگاهها میتوانند بخشی از برنامههای خود را به تقویت زیرساختهای مرتبط اختصاص و از تجربه مند شدن خبرنگاران در حوزههای بین المللی استقبال کنند.
۳. تقویت رسانههای بومی و مستقل استان فارس: شکلگیری شبکههای خبری و تولید محتوا با رویکرد تأثیر در سطح ملی و منطقهای، میتواند فارس را در جنگ روایتها به یکی از خطوط مقدم تبدیل کند. این رسانهها باید متکی به ظرفیتهای بومی و مستقل از جریانهای غیرشفاف یا سودجو باشند. همچنین انتظار میرود که حل مسائل زیر در دستورکار ویژه دستگاههای مسئول قرار گیرد؛
۱- امنیت شغلی و معیشتی خبرنگاران
۲- دسترسی به منابع دقیق و کامل و به موقع خبرهای غیر طبقه بندی شده
۳- پرهیز از فشارها، تهدیدها و محدودیتهای غیرضروری بر جریان اطلاعرسانی
۴- کاهش وابستگی رسانههای بومی به رسانههای مرکز کشور با هدف افزایش استقلال خبری و سرعت انتشار
خبرنگاران در مسیر خدمت
خبرنگاری تنها انتقالدهنده خبر نیست، بلکه تحلیل، نقد، رصد، پیشنهاد و دریافت اظهارنظرهای کارشناسان بویژه در حوزه تصمیمات از مواردی است که باعث تقویت جایگاه خبر و رسانه در جامعه میشود و همواره باید این شعار را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد که چگونه از این ظرفیت که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) «قویتر از بمب اتم» است در مسیر درست الهی و خدمت به کشور و مردم استفاده کرد و در جنگ روایتها از آن بهره کافی برد.
همچنین باید سبک تولید خبر و محتوا را به سمت تولید محتوای مستند، جذاب و هدفمند برای جوانان هدایت کرد تا آنان را مشتاق به پیگیری امور مربوط به شهر و دیار خود کرد.
در پایان، روز و هفته خبرنگار را به همه اصحاب قلم و رسانه تبریک عرض مینمایم و یادداشت خود را با توصیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «حفظ عزت و آبروی کشور و ملت، تکلیف بی اغماض گویندگان و قلمزنان است» به پایان می برم.
* دبیر جامعه روحانیت استان فارس
