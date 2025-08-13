همکاری و مشارکت مردم؛ کلید موفقیت در عرصه تبلیغ و تبیین

حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه خود را در حضور فعال و بروز در عرصه‌های مردمی برای تبیین و تبلیغ اسلام ناب می‌داند، گفت: در راستای این وظیفه، اهمیت فعالیت در تمامی حوزه‌های کشور به ویژه در شرایط حساس مانند جنگ که نقش تبیینی و تبلیغی پررنگ است.

وی ادامه داد: در این شرایط، مقام معظم رهبری فرمان‌ها و دستورات لازم را در حوزه‌های علمی، صنعتی، نظامی و معنوی صادر می‌کنند تا دستاوردهای نظامی، پیشرفت‌های علمی و فضای معنوی کشور تبیین و ترویج شود.

معاون فرهنگی و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اهمیت این فعالیت‌ها در شکل‌گیری ذهنیت رشد و تعالی علمی، پیشرفت کشور و تقویت فضای معنوی است و مقام معظم رهبری بر اهمیت بعد تبیینی و فرهنگی تبلیغ تأکید دارند و اگر این ابعاد مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است در تمامی عرصه‌ها دچار اختلال شویم.

حجت الاسلام عزت زمانی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی بر همکاری با تمامی فعالان در حوزه‌های مختلف تأکید دارد، گفت: استان فارس دارای ظرفیت‌های علمی، هنری، شبکه‌های مردمی و حرم حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) است که فرصت‌های بی‌نظیری برای فعالیت‌های تبیینی است.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و مشارکت مردم می‌تواند نقش آفرینی تبیینی را چند برابر کند. بر اساس این باور همه مردم موظف به تبیین و تبلیغ هستند و جمعیت پنج میلیون نفری استان فارس باید به عنوان مخاطب اصلی، در عرصه تبیین فعال بوده و نقش کنشگر را ایفا کنند.

معاون فرهنگی و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: انتظار این است که جریانات فرهنگی و مدیران فرهنگی با تلاش و همکاری، مردم را در عرصه‌های تبیینی فعال و کنشگر کنند تا بتوان در مقابل جنگ‌های شناختی و سیاه‌نمایی دشمنان، موفق‌تر عمل کرده و نقش مؤثری در تبیین و تبلیغ اسلام ناب ایفا کنند.