افتتاح پلاتوی تخصصی نمایش داراب فارس با اعتبار هفت میلیارد تومان

داراب- پلاتوی تخصصی تئاتر و سالن نمایش هنری شهرستان داراب با اعتبار هفت میلیارد تومان با حضور مسئولان استانی و محلی همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری و مطالبه مداوم هنرمندان و اهالی فرهنگ، سرانجام در یکی از کهن‌ترین شهرهای فارس، «پلاتوی تخصصی تئاتر و سالن نمایش هنری شهرستان داراب» با حضور مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مهدی احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، فرماندار و امام جمعه داراب گشایش یافت.

مهدی احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این مراسم گفت: این پروژه فرهنگی که عملیات ساخت آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: سالن یادشده که ظرفیت میزبانی از ۱۰۰ تماشاگر را دارد، مجهز به دو اتاق گریم و امکانات لازم برای اجرای آثار نمایشی و برگزاری رویدادهای هنری است؛ امکانی که تا پیش از این، جای خالی آن در شهرستان به شدت احساس می‌شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس افزود: اهالی فرهنگ و هنر داراب که سال‌ها با کمبود زیرساخت‌های نمایشی دست و پنجه نرم می‌کردند، این موضوع نقطه عطفی تاریخی برای شهر است.

