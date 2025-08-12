سازمان تبلیغات اسلامی، پشتیبان جهاد تبیین و نهادهای مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان صبح سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس رسالت سازمان تبلیغات اسلامی را تشریح کرد و گفت: اگر بخواهیم رسالت سازمان را در یک جمله عملیاتی از منظر مقام معظم رهبری تعریف کنیم، آن یک جمله می‌تواند این باشد که سیاست‌گذاری و پشتیبانی از نهادهای مردمی و مجموعه‌های مردمی که در راستای تبلیغ دین و جهاد تبیین عمل می‌کنند را باید سازمان تبلیغات انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های مالی و امکاناتی سازمان تبلیغات اسلامی، افزود: این سازمان امکانات کمی دارد؛ اما باید در نظر گرفت که سازمان با چه امکاناتی چه کاری را انجام می‌دهد و تقریباً با امکانات خیلی کم، کارهای بزرگی را با کمک مجموعه‌های مردمی رقم می‌زند.

رئیس شورای هیأت هیئات مذهبی استان فارس در بخشی از سخنان خود به وضعیت معیشتی و تلاش‌های جهادی کارکنان سازمان تبلیغات اشاره کرد و گفت: کارمندان سازمان تبلیغات از آبدارچی گرفته تا معاون سازمان، حقوق کمی می‌گیرند. اگر متوسط حقوق کارمندان دولت را در نظر بگیریم، کارمندان سازمان تبلیغات در شهرستان و استان عملاً با دست خالی و حقوق کمی کار می‌کنند. این اگر فعالیت جهاد نیست، پس چیست؟

وی در ادامه به حجم بالای توقعات از استان فارس در حوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: توقع از مرکز استان فارس و شهرستان‌هایش به اندازه ۵ شهرستان و ۵ استان مجاور است. فارس ۳۷ شهرستان دارد اما بودجه کمی می‌گیرد.

محمدیان خواستار مطالبه‌گری بیشتر از سوی مسئولان شد و بیان کرد: فارس بنا بر تعبیر مقام معظم رهبری باید در قله باشد، در همین راستا شهر شیراز که سومین حرم اهل بیت (ع) است، باید در ابعاد مختلف دیده شود.

وی پتانسیل‌های موجود در هیئات مذهبی فارس را بسیار بالا دانست و گفت: فارس در امور مختلف می‌تواند بهترین باشد؛ تنوع رسومات و برنامه‌های مذهبی در فارس بی‌بدیل است، بنابراین باید از این ظرفیت بی‌بدیل استفاده کرد.

محمدیان بر لزوم هم‌افزایی پتانسیل‌های بالای فارس تأکید کرد و از مسئولان استان از جمله نمایندگان، مدیران، علما، استاندار، شهرداری و صدا و سیما خواست تا به مجموعه‌های فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند.

وی وضعیت کنونی جامعه را جنگ نابرابر ترکیبی توصیف کرد که بخش عمده آن جنگ رسانه و جهاد تبیین است و بر لزوم کمک و هماهنگی بیشتر در این جهاد تأکید کرد.