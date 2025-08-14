«نیروی انسانی متخصص» سرمایه کلیدی پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن قانع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از همه رسانه‌ها علی‌الخصوص خبرگزاری مهر گفت: مجموعه خبرگزاری مهر در تمام این سال‌ها مجاهدانه در میدان و در خط مقدم خاکریز فرهنگی جنگ شناختی و جهاد تبیین بوده است و این تلاش و مجاهدت شایسته تقدیر است.

وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین و تأثیرگذارترین دستاوردها و فعالیت در زمان خدمت خود در عرصه مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس چه بود، افزود: به لطف عنایات اهل بیت (ع) و فرزندان امام کاظم (ع) در استان فارس و با همت همه مسئولان ارشد و همکاران در اداره کل، توفیقاتی نسبی در سه محور حاصل شد.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی فارس اولین محور را بحث تبیین گفتمان امامین انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی دانست و گفت: این گفتمان، نرم‌افزار فکری و عقبه فکری و شتاب‌دهنده پیشبرد اهداف انقلاب است.

حجت الاسلام قانع ایجاد شبکه‌های مختلف توانمند حل مسئله در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، شامل شبکه بانوان، شبکه دختران نوجوان، شبکه هیئات، کانون‌های فرهنگی و شبکه نخبگان حوزوی و دانشگاهی را دومین محور برشمرد.

وی سومین محور را ایجاد یک فرآیند تربیت نیروی انسانی در کنشگری اهداف انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که این حوزه به طور جدی دنبال شود، چرا که سرمایه بزرگ انقلاب و اسلام در پیشبرد اهدافش، همین نیروهای انسانی هستند.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب مبنی بر وجود دو رکن اساسی برای تمدن‌سازی، تصریح کرد: این دو رکن شامل تولید علم، فکر و محتوا و تربیت نیروی انسانی است که در استان فارس در این دو بخش تلاش‌های خوبی صورت گرفت.

حجت الاسلام قانع در پایان ابراز امیدواری کرد با مدیریت جدید و حمایت‌های همه مسئولان و مردم، اهداف مهم این سازمان دست‌یافتنی شوند.