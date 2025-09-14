به گزارش خبرنگار مهر، سارا گرگین در دیدار با خانواده شهید هنرمند «حسین محمد مرادپور» گفت: دیدار با خانواده شهدا، فرصتی مغتنم برای شنیدن روایتهای ناب از زندگی پربار شهدا و لمس عمق ایثارگری آنان است.
وی افزود: این دیدارها، علاوه بر تقویت روحیه خانوادههای صبور شهدا، به مسئولان امکان میدهد تا از نزدیک با مسائل و نیازهای آنان آشنا شده و در جهت رفع مشکلاتشان گام بردارند.
گرگین تصریح کرد: حضور در کنار خانوادههایی که عزیزترین سرمایههای خود را تقدیم دفاع از میهن کردهاند، یادآور مسئولیت سنگین همگان در قبال حفظ دستاوردهای انقلاب و پاسداری از خون شهیدان است.
مدیر گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد فارس با تأکید بر اینکه، شهید حسین مرادپور، شهید هنرمندی است که امسال به عنوان شهید شاخص استان معرفی شده است، اظهار کرد: تکریم خانواده شهدا، تنها یک وظیفه نیست، بلکه افتخاری است که نصیب ما شده است. با این کار، نه تنها یاد شهدا را گرامی میداریم، بلکه به خودمان نیز یادآوری میکنیم که مسیر عزت و سربلندی از راه از خودگذشتگی و ایثار میگذرد.
گرگین با بیان اینکه، مرادپور نقاش شهیدی بود که نقش شهادت را در بیتالمقدس ۷ به تصویر کشید، ادامه داد: خانواده ایشان یکی از خانوادههای شهرماست که فرزند هنرمندشان بهترین راه را برای رسیدن به حق و حقیقت انتخاب کرده و هنرمندانه با گذران مسیر عاشقی به شهادت رسیده است.
وی افزود: در زندگی همه انسانها لحظات تولد و وفات هیچگاه فراموش نمیشود. حال اگر عزیز سفر کرده هنرمندانه راه حقیقت را انتخاب کرده باشد، جای خالیاش در زندگی بیشتر حس میشود.
